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Участники Форума стран-экспортеров газа призвали к диалогу

Участники Форума стран-экспортеров газа призвали к диалогу - 27.10.2026, ПРАЙМ

Участники Форума стран-экспортеров газа призвали к диалогу

Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призывают к многостороннему диалогу для гармонизации технических стандартов, а также к обеспечению... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:31+0300

2026-10-27T18:31+0300

2026-10-27T18:31+0300

газ

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москва

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призывают к многостороннему диалогу для гармонизации технических стандартов, а также к обеспечению эксплуатационного совершенства и экологической эффективности в газовой отрасли, говорится в принятой лидерами итоговой декларации. Восьмой саммит ФСЭГ состоялся в Москве во вторник. По итогам участники приняли Московскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля. В декларации, в частности, содержится призыв "к многостороннему диалогу в целях гармонизации технических стандартов и обеспечению эксплуатационного совершенства и экологической эффективности в газовой отрасли". Кроме того, участники ФСЭГ выступили за углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами объединения, в том числе через повышение региональной взаимосвязанности за счет развития трансграничной инфраструктуры и совместных ресурсных инициатив. Также углублять сотрудничество предлагается "посредством содействия торговле газовым оборудованием и технологиями на основе программ взаимного признания сертификации, передачи технологий и локализации производства для укрепления местной составляющей".

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