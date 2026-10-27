https://1prime.ru/20261027/uchenye-874667313.html
Ученые запатентовали новую модель драги для добычи скафарки в Азовском море
Ученые запатентовали новую модель драги для добычи скафарки в Азовском море - 27.10.2026, ПРАЙМ
Ученые запатентовали новую модель драги для добычи скафарки в Азовском море
Ученые запатентовали новую модель драги для промышленной добычи моллюска скафарки в Азовском море, сообщает пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:41+0300
2026-10-27T19:41+0300
2026-10-27T19:41+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Ученые запатентовали новую модель драги для промышленной добычи моллюска скафарки в Азовском море, сообщает пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океаногоафии.
"Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" получил патент на полезную модель "Драга для лова скафарки маломерным судном". Данная разработка открывает новые возможности для промышленного промысла в прибрежной зоне Азовского моря", - говорится в сообщении.
По данным ученых, в Азовском море в последние годы наблюдается рост численности моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis (его также называют скафаркой или анадарой). Учитывая увеличение популяции, скафарку все чаще рассматривают как перспективный объект для промысла.
Отмечается, что в настоящее время в Азовском море для вылова моллюсков используют драги, ориентированные на сбор особей с поверхности дна, но применительно к скафарке этот способ неэффективен, так как этот моллюск зарывается в грунт.
"Ученые Южного филиала ВНИРО предложили решение этой проблемы. Они разработали новую драгу, которая представляет собой усовершенствованную конструкцию известного для рыбаков Азовского моря типа драги, применяющегося для маломерных судов и позволяющих облавливать закапывающихся моллюсков", - сказано в сообщении.
Разработка и тестирование экспериментальных драг проводились в 2024-2026 годах в Азовском море и Керченском проливе. Результаты апробации в полевых условиях показали их эффективность.
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россия, промышленность, азовское море
РОССИЯ, Промышленность, Азовское море
Ученые запатентовали новую модель драги для добычи скафарки в Азовском море
Ученые запатентовали новую модель драги для промысла скафарки в Азовском море
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Ученые запатентовали новую модель драги для промышленной добычи моллюска скафарки в Азовском море, сообщает пресс-служба Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океаногоафии.
"Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" получил патент на полезную модель "Драга для лова скафарки маломерным судном". Данная разработка открывает новые возможности для промышленного промысла в прибрежной зоне Азовского моря", - говорится в сообщении.
По данным ученых, в Азовском море в последние годы наблюдается рост численности моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis (его также называют скафаркой или анадарой). Учитывая увеличение популяции, скафарку все чаще рассматривают как перспективный объект для промысла.
Отмечается, что в настоящее время в Азовском море для вылова моллюсков используют драги, ориентированные на сбор особей с поверхности дна, но применительно к скафарке этот способ неэффективен, так как этот моллюск зарывается в грунт.
"Ученые Южного филиала ВНИРО предложили решение этой проблемы. Они разработали новую драгу, которая представляет собой усовершенствованную конструкцию известного для рыбаков Азовского моря типа драги, применяющегося для маломерных судов и позволяющих облавливать закапывающихся моллюсков", - сказано в сообщении.
Разработка и тестирование экспериментальных драг проводились в 2024-2026 годах в Азовском море и Керченском проливе. Результаты апробации в полевых условиях показали их эффективность.