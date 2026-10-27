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СМИ: Украине пора признать поражение, Запад уже устал помогать

СМИ: Украине пора признать поражение, Запад уже устал помогать - 27.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Украине пора признать поражение, Запад уже устал помогать

Украине пора признать свое поражение, пишет ИноСМИ со ссылкой на 19FortyFive: Россия ужесточает удары, а поддержка Киева на Западе ослабевает, и финансовой... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:46+0300

2026-10-27T10:46+0300

2026-10-27T10:48+0300

мировая экономика

киев

нато

украина

запад

россия

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украине пора признать свое поражение, пишет ИноСМИ со ссылкой на 19FortyFive: Россия ужесточает удары, а поддержка Киева на Западе ослабевает, и финансовой помощи союзников уже недостаточно.Как отмечает автор, на протяжении четырех с половиной лет посыл Киева союзникам был предельно прост: "Помогите нам, а уж воевать мы будем сами". Западным войскам не требовалось подвергать себя опасности — страны НАТО обеспечивали разведывательную и логистическую поддержку, а боевые действия вела украинская армия."Украина всегда гордилась тем, что ей по силам защищаться самостоятельно. Киев утверждал, что при должной поддержке Давид вполне может бороться с Голиафом на равных. Но часть этой поддержки с некоторых пор исчезла. Не пора ли Киеву, как бы психологически тяжело это ни было, прямо признать, что Голиаф берет верх?" — задается вопросом издание.По мнению автора, ситуация изменилась за последний год: российские удары обрушиваются на украинские города с невиданной прежде силой, а администрация Трампа вновь возлагает ответственность за боевые действия на Киев и грозит лишить его разведывательной и коммуникационной поддержки. Европейские страны предоставить необходимую замену не в состоянии, а участившиеся поджоги, кибератаки и вторжения беспилотников на территории западных стран разрушили представление о том, что конфликт надежно изолирован. "Если Украина считает, что у нее достаточно ресурсов для продолжения борьбы, то и бить в набат ей незачем. Если же Киев полагает, что конфликт обострился и на кону само ее выживание, то времени на то, чтобы излить миру свою тревогу, у него немного", — резюмирует 19FortyFive.

киев

украина

запад

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мировая экономика, киев, нато, украина, запад, россия