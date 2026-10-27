СМИ: Украине пора признать поражение, Запад уже устал помогать
19FortyFive: поддержка Киева на Западе слабеет, а российские удары ужесточаются
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украине пора признать свое поражение, пишет ИноСМИ со ссылкой на 19FortyFive: Россия ужесточает удары, а поддержка Киева на Западе ослабевает, и финансовой помощи союзников уже недостаточно.
Как отмечает автор, на протяжении четырех с половиной лет посыл Киева союзникам был предельно прост: "Помогите нам, а уж воевать мы будем сами". Западным войскам не требовалось подвергать себя опасности — страны НАТО обеспечивали разведывательную и логистическую поддержку, а боевые действия вела украинская армия.
"Украина всегда гордилась тем, что ей по силам защищаться самостоятельно. Киев утверждал, что при должной поддержке Давид вполне может бороться с Голиафом на равных. Но часть этой поддержки с некоторых пор исчезла. Не пора ли Киеву, как бы психологически тяжело это ни было, прямо признать, что Голиаф берет верх?" — задается вопросом издание.
По мнению автора, ситуация изменилась за последний год: российские удары обрушиваются на украинские города с невиданной прежде силой, а администрация Трампа вновь возлагает ответственность за боевые действия на Киев и грозит лишить его разведывательной и коммуникационной поддержки. Европейские страны предоставить необходимую замену не в состоянии, а участившиеся поджоги, кибератаки и вторжения беспилотников на территории западных стран разрушили представление о том, что конфликт надежно изолирован.
"Если Украина считает, что у нее достаточно ресурсов для продолжения борьбы, то и бить в набат ей незачем. Если же Киев полагает, что конфликт обострился и на кону само ее выживание, то времени на то, чтобы излить миру свою тревогу, у него немного", — резюмирует 19FortyFive.