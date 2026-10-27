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"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ
"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в начале октября раздраженно заявил главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову*, что Украина... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:23+0300
2026-10-27T11:23+0300
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европа
стив уиткофф
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дональд трамп
нпз
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в начале октября раздраженно заявил главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову*, что Украина подвергает мир опасности ударами по российским НПЗ, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. Как отмечает издание, разговор Буданова* и Уиткоффа состоялась 9 октября в рамках встречи американских чиновников с представителями Украины в Майами. Уточняется, что беседа длилась несколько часов и была посвящена экономическому сотрудничеству России, Европы и Украины после конфликта. Во время перерыва обеспокоенный Буданов* звонил Владимиру Зеленскому. Когда же разговор с Уиткоффом возобновился, представителям Украины было объявлено о договоренности между Россией и США по дизельному топливу. "Примите эту сделку... и прекратите удары по российским НПЗ, вы подвергаете мир опасности", - приводит газета слова американского спецпосланника, которые были сказаны в раздраженном тоне украинской делегации. По словам осведомленного источника, он никогда не видел представителей Украины такими потрясенными и обеспокоенными, как после этой встречи. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, украина, сша, европа, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, россия
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ, РОССИЯ
11:23 27.10.2026
 
"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ

Monde: Уиткофф заявил, что Украина подвергает мир опасности ударами по российским НПЗ

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в начале октября раздраженно заявил главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову*, что Украина подвергает мир опасности ударами по российским НПЗ, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, разговор Буданова* и Уиткоффа состоялась 9 октября в рамках встречи американских чиновников с представителями Украины в Майами. Уточняется, что беседа длилась несколько часов и была посвящена экономическому сотрудничеству России, Европы и Украины после конфликта. Во время перерыва обеспокоенный Буданов* звонил Владимиру Зеленскому. Когда же разговор с Уиткоффом возобновился, представителям Украины было объявлено о договоренности между Россией и США по дизельному топливу.
"Примите эту сделку... и прекратите удары по российским НПЗ, вы подвергаете мир опасности", - приводит газета слова американского спецпосланника, которые были сказаны в раздраженном тоне украинской делегации.
По словам осведомленного источника, он никогда не видел представителей Украины такими потрясенными и обеспокоенными, как после этой встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАЕВРОПАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДональд ТрампНПЗРОССИЯ
 
 
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