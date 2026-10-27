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"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ

"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Примите эту сделку": Уиткофф и Буданов* повздорили из-за России, пишут СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в начале октября раздраженно заявил главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову*, что Украина... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:23+0300

2026-10-27T11:23+0300

2026-10-27T11:23+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в начале октября раздраженно заявил главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову*, что Украина подвергает мир опасности ударами по российским НПЗ, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. Как отмечает издание, разговор Буданова* и Уиткоффа состоялась 9 октября в рамках встречи американских чиновников с представителями Украины в Майами. Уточняется, что беседа длилась несколько часов и была посвящена экономическому сотрудничеству России, Европы и Украины после конфликта. Во время перерыва обеспокоенный Буданов* звонил Владимиру Зеленскому. Когда же разговор с Уиткоффом возобновился, представителям Украины было объявлено о договоренности между Россией и США по дизельному топливу. "Примите эту сделку... и прекратите удары по российским НПЗ, вы подвергаете мир опасности", - приводит газета слова американского спецпосланника, которые были сказаны в раздраженном тоне украинской делегации. По словам осведомленного источника, он никогда не видел представителей Украины такими потрясенными и обеспокоенными, как после этой встречи. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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мировая экономика, украина, сша, европа, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, россия