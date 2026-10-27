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Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:30+0300
2026-10-27T11:30+0300
россия
украина
александр грушко
ес
мид рф
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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Евросоюз был в центре событий, у них были все шансы, чтобы предотвратить скатывание Украины в хаос после кровавого переворота в 2014 году. Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано", - сказал Грушко.
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россия, украина, александр грушко, ес, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
11:30 27.10.2026
 
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана

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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Евросоюз был в центре событий, у них были все шансы, чтобы предотвратить скатывание Украины в хаос после кровавого переворота в 2014 году. Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано", - сказал Грушко.
 
РОССИЯУКРАИНААлександр ГрушкоЕСМИД РФ
 
 
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