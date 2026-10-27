https://1prime.ru/20261027/ukraina-874637982.html

Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД

Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ

Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД

Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:30+0300

2026-10-27T11:30+0300

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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Евросоюз был в центре событий, у них были все шансы, чтобы предотвратить скатывание Украины в хаос после кровавого переворота в 2014 году. Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано", - сказал Грушко.

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россия, украина, александр грушко, ес, мид рф