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Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:30+0300
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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Евросоюз был в центре событий, у них были все шансы, чтобы предотвратить скатывание Украины в хаос после кровавого переворота в 2014 году. Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано", - сказал Грушко.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ
Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана
СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана, для этого надо было придерживаться соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией по урегулированию кризиса, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Евросоюз был в центре событий, у них были все шансы, чтобы предотвратить скатывание Украины в хаос после кровавого переворота в 2014 году. Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано", - сказал Грушко.