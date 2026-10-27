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В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине
Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:40+0300
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россия
украина
абу-даби
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби. "Нет, пока даты нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли конкретная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
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россия, украина, абу-даби, сша, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, УКРАИНА, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
12:40 27.10.2026
 
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине

Песков: конкретная дата трехсторонних переговоров по Украине пока не определена

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
"Нет, пока даты нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли конкретная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
 
РОССИЯУКРАИНААбу-ДабиСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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