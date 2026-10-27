https://1prime.ru/20261027/ukraina-874642536.html
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине
Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:40+0300
2026-10-27T12:40+0300
2026-10-27T12:40+0300
россия
украина
абу-даби
сша
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874602110_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_eddd931a90b17d88477a5c1d25e36c03.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби. "Нет, пока даты нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли конкретная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
украина
абу-даби
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874602110_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_281889fb7aa48e9a24e60b9c99dcb24d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, абу-даби, сша, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, УКРАИНА, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
В Кремле ответили на вопрос о дате трехсторонних переговоров по Украине
Песков: конкретная дата трехсторонних переговоров по Украине пока не определена
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
"Нет, пока даты нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли конкретная дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби.