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"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки

"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки

"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки, создавая совместные предприятия для развития дистрибуции и передачи агротехнологий, сообщили РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:51+0300

2026-10-27T17:51+0300

2026-10-27T17:51+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

африка

москва

уралхим

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки, создавая совместные предприятия для развития дистрибуции и передачи агротехнологий, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка. "Мы готовы способствовать развитию аграрного сектора континента, в том числе посредством создания совместных предприятий для развития дистрибуции на локальных рынках и передачи современных агротехнологий", - говорится в сообщении. В компании отметили, что среди факторов, замедляющих развитие рынка удобрений в Африке, остаются нехватка логистической инфраструктуры, неразвитая сеть дистрибуции и бартерные расчеты. По данным "Уралхима", отсутствие развитых транспортных сетей на континенте зачастую повышает стоимость продукции для конечного покупателя на 20-40%, из-за чего доставка в отдаленные районы становится нерентабельной. "Для повышения доступности удобрений для конечных потребителей и снижения цены "последней мили" доставки "Уралхим" развивает собственную дистрибуцию в Африке", - добавили там. Кроме того, компания обладает уникальным опытом и технологиями строительства современных терминалов по перевалке удобрений и может предоставлять такие технологии компаниям, готовым создавать портовую инфраструктуру в Африке. "Африка обладает колоссальным потенциалом для развития сельского хозяйства и в перспективе способна не только полностью обеспечивать себя продовольствием, но и зарабатывать на экспорте аграрной продукции - и это перспектива для взаимовыгодного сотрудничества с Африкой", - считают в "Уралхиме". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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сельское хозяйство, мировая экономика, африка, москва, уралхим