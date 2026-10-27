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"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки
"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки
"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки, создавая совместные предприятия для развития дистрибуции и передачи агротехнологий, сообщили РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:51+0300
2026-10-27T17:51+0300
2026-10-27T17:51+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
африка
москва
уралхим
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки, создавая совместные предприятия для развития дистрибуции и передачи агротехнологий, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка.
"Мы готовы способствовать развитию аграрного сектора континента, в том числе посредством создания совместных предприятий для развития дистрибуции на локальных рынках и передачи современных агротехнологий", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что среди факторов, замедляющих развитие рынка удобрений в Африке, остаются нехватка логистической инфраструктуры, неразвитая сеть дистрибуции и бартерные расчеты.
По данным "Уралхима", отсутствие развитых транспортных сетей на континенте зачастую повышает стоимость продукции для конечного покупателя на 20-40%, из-за чего доставка в отдаленные районы становится нерентабельной.
"Для повышения доступности удобрений для конечных потребителей и снижения цены "последней мили" доставки "Уралхим" развивает собственную дистрибуцию в Африке", - добавили там.
Кроме того, компания обладает уникальным опытом и технологиями строительства современных терминалов по перевалке удобрений и может предоставлять такие технологии компаниям, готовым создавать портовую инфраструктуру в Африке.
"Африка обладает колоссальным потенциалом для развития сельского хозяйства и в перспективе способна не только полностью обеспечивать себя продовольствием, но и зарабатывать на экспорте аграрной продукции - и это перспектива для взаимовыгодного сотрудничества с Африкой", - считают в "Уралхиме".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, мировая экономика, африка, москва, уралхим
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Уралхим
"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки
"Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" готов помогать развивать аграрный сектор Африки, создавая совместные предприятия для развития дистрибуции и передачи агротехнологий, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка.
"Мы готовы способствовать развитию аграрного сектора континента, в том числе посредством создания совместных предприятий для развития дистрибуции на локальных рынках и передачи современных агротехнологий", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что среди факторов, замедляющих развитие рынка удобрений в Африке, остаются нехватка логистической инфраструктуры, неразвитая сеть дистрибуции и бартерные расчеты.
По данным "Уралхима", отсутствие развитых транспортных сетей на континенте зачастую повышает стоимость продукции для конечного покупателя на 20-40%, из-за чего доставка в отдаленные районы становится нерентабельной.
"Для повышения доступности удобрений для конечных потребителей и снижения цены "последней мили" доставки "Уралхим" развивает собственную дистрибуцию в Африке", - добавили там.
Кроме того, компания обладает уникальным опытом и технологиями строительства современных терминалов по перевалке удобрений и может предоставлять такие технологии компаниям, готовым создавать портовую инфраструктуру в Африке.
"Африка обладает колоссальным потенциалом для развития сельского хозяйства и в перспективе способна не только полностью обеспечивать себя продовольствием, но и зарабатывать на экспорте аграрной продукции - и это перспектива для взаимовыгодного сотрудничества с Африкой", - считают в "Уралхиме".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.