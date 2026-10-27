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"Уралхим" входит в пятерку крупнейших поставщиков удобрений в Африку

"Уралхим" входит в пятерку крупнейших поставщиков удобрений в Африку - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Уралхим" входит в пятерку крупнейших поставщиков удобрений в Африку

"Уралхим" входит в пятерку крупнейших поставщиков удобрений в Африку с объемом поставок по итогам прошлого года в 1 миллион тонн, сообщили РИА Новости в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:51+0300

2026-10-27T17:51+0300

2026-10-27T17:51+0300

россия

африка

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уралхим

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" входит в пятерку крупнейших поставщиков удобрений в Африку с объемом поставок по итогам прошлого года в 1 миллион тонн, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка. "Мы входим в топ-5 поставщиков удобрений на африканский континент. За семь лет наши продажи выросли в 10 раз: с 100 тысяч тонн в 2018 году до примерно 1 миллиона тонн в 2025 году", - говорится в сообщении. Кроме того, доля российских поставок удобрений в африканском импорте выросла с 4% в 2018 году до 18-20% в 2025 году. "По сути, это означает что Россия — гарант устойчивости агропродовольственных рынков континента. Это очень ответственная роль и мы понимаем, что наша функция в том числе — в поддержании стабильности этого рынка", - подчеркнули в компании. Там добавили, что в этой связи в 2022-2024 годах "Уралхим" бесплатно поставил около 135 тысяч тонн удобрений странам Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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