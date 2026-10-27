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В Узбекистане построят мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрама
В Узбекистане построят мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрама - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане построят мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрама
Узбекский комбинат технологических металлов (УзКТМ) построит к 2030 году мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрамового концентрата, планирует войти в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:46+0300
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россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 окт – ПРАЙМ. Узбекский комбинат технологических металлов (УзКТМ) построит к 2030 году мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрамового концентрата, планирует войти в тройку мировых лидеров по выпуску металлического вольфрама, сообщил первый заместитель председателя правления предприятия Уктамжон Каримов. В Ташкенте во вторник открылся 8-й международный горно-металлургический форум Узбекистана (UIMF 2026). В нем участвуют около 500 специалистов и представителей из 19 стран. "По нашей стратегии мы планируем до 2030 года построить в три этапа общей мощности на 15 тысяч тонн переработки вольфрамового концентрата", - сказал Каримов, выступая на форуме. Он уточнил, что комбинат начал строительство вольфрамового кластера в Нурабадском районе Самаркандской области, где обнаружены значительные запасы этого металла. В частности, уже ведется возведение гидрометаллургического завода мощностью 5 тысяч тонн в год. "По вольфраму планируем выйти на мировом рынке и войти в первую тройку по выпуску вольфрама металлического", - добавил Каримов. УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" в Ташкентской области. Комбинат планирует до 2028 года реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
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РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент
В Узбекистане построят мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрама
Узбекский комбинат к 2030 году намерен перерабатывать до 15 тысяч тонн вольфрама
ТАШКЕНТ, 27 окт – ПРАЙМ. Узбекский комбинат технологических металлов (УзКТМ) построит к 2030 году мощности по переработке до 15 тысяч тонн вольфрамового концентрата, планирует войти в тройку мировых лидеров по выпуску металлического вольфрама, сообщил первый заместитель председателя правления предприятия Уктамжон Каримов.
В Ташкенте во вторник открылся 8-й международный горно-металлургический форум Узбекистана (UIMF 2026). В нем участвуют около 500 специалистов и представителей из 19 стран.
"По нашей стратегии мы планируем до 2030 года построить в три этапа общей мощности на 15 тысяч тонн переработки вольфрамового концентрата", - сказал Каримов, выступая на форуме.
Он уточнил, что комбинат начал строительство вольфрамового кластера в Нурабадском районе Самаркандской области, где обнаружены значительные запасы этого металла. В частности, уже ведется возведение гидрометаллургического завода мощностью 5 тысяч тонн в год.
"По вольфраму планируем выйти на мировом рынке и войти в первую тройку по выпуску вольфрама металлического", - добавил Каримов.
УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" в Ташкентской области. Комбинат планирует до 2028 года реализовать более 70 проектов в сфере критического минерального сырья общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.