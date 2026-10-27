Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/vekselberg-874637887.html
Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР"
Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР"
Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП)... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:14+0300
2026-10-27T11:18+0300
бизнес
россия
юар
африка
сергей катырин
виктор вексельберг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874637887.jpg?1793089104
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сообщил президент палаты Сергей Катырин на расширенном заседании совета. "Рад приветствовать вас в ТПП России на расширенном заседании Делового совета "Россия-ЮАР", которое проводит вновь назначенный руководитель совета - Вексельберг Виктор Феликсович, председатель совета директоров группы компаний "Ренова", - сказал Катырин. Ранее российскую часть совета на протяжении пяти лет возглавлял гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев, который перешел на должность заместителя председателя совета. Катырин поблагодарил его за проделанную работу. Глава ТПП РФ отметил, что ЮАР остается одним из приоритетных рынков для российского бизнеса на африканском континенте и традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди стран Африки. Расширенное заседание Делового совета организовано в дни проведения экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что позволило обеспечить очное участие представителей южноафриканского бизнеса.
юар
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, юар, африка, сергей катырин, виктор вексельберг
Бизнес, РОССИЯ, ЮАР, АФРИКА, Сергей Катырин, Виктор Вексельберг
11:14 27.10.2026 (обновлено: 11:18 27.10.2026)
 
Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР"

Катырин: Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР" при ТПП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сообщил президент палаты Сергей Катырин на расширенном заседании совета.
"Рад приветствовать вас в ТПП России на расширенном заседании Делового совета "Россия-ЮАР", которое проводит вновь назначенный руководитель совета - Вексельберг Виктор Феликсович, председатель совета директоров группы компаний "Ренова", - сказал Катырин.
Ранее российскую часть совета на протяжении пяти лет возглавлял гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев, который перешел на должность заместителя председателя совета. Катырин поблагодарил его за проделанную работу.
Глава ТПП РФ отметил, что ЮАР остается одним из приоритетных рынков для российского бизнеса на африканском континенте и традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди стран Африки.
Расширенное заседание Делового совета организовано в дни проведения экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что позволило обеспечить очное участие представителей южноафриканского бизнеса.
 
БизнесРОССИЯЮАРАФРИКАСергей КатыринВиктор Вексельберг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала