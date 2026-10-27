https://1prime.ru/20261027/vekselberg-874637887.html

Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР"

Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия — ЮАР"

Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП)... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:14+0300

2026-10-27T11:14+0300

2026-10-27T11:18+0300

бизнес

россия

юар

африка

сергей катырин

виктор вексельберг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874637887.jpg?1793089104

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сообщил президент палаты Сергей Катырин на расширенном заседании совета. "Рад приветствовать вас в ТПП России на расширенном заседании Делового совета "Россия-ЮАР", которое проводит вновь назначенный руководитель совета - Вексельберг Виктор Феликсович, председатель совета директоров группы компаний "Ренова", - сказал Катырин. Ранее российскую часть совета на протяжении пяти лет возглавлял гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев, который перешел на должность заместителя председателя совета. Катырин поблагодарил его за проделанную работу. Глава ТПП РФ отметил, что ЮАР остается одним из приоритетных рынков для российского бизнеса на африканском континенте и традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди стран Африки. Расширенное заседание Делового совета организовано в дни проведения экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что позволило обеспечить очное участие представителей южноафриканского бизнеса.

юар

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, юар, африка, сергей катырин, виктор вексельберг