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VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок

VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок - 27.10.2026, ПРАЙМ

VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок

Авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

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УФА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. "С 27 октября из аэропорта "Уфа" стартует новое дальнемагистральное направление. Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открывает прямые регулярные полеты по маршруту Уфа — Фукуок (Вьетнам)", - говорится в сообщении. На этом популярном курортном направлении авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300 на 377 кресел, отмечает ведомство. Время в пути составит 9 часов 35 минут, добавили в министерстве. По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, первый рейс из Уфы на остров Фукуок вылетит в 21.05 (19.05 мск).

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бизнес, уфа, башкирия, вьетнам