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VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок
VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок - 27.10.2026, ПРАЙМ
VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок
Авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
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УФА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
"С 27 октября из аэропорта "Уфа" стартует новое дальнемагистральное направление. Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открывает прямые регулярные полеты по маршруту Уфа — Фукуок (Вьетнам)", - говорится в сообщении.
На этом популярном курортном направлении авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300 на 377 кресел, отмечает ведомство.
Время в пути составит 9 часов 35 минут, добавили в министерстве.
По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, первый рейс из Уфы на остров Фукуок вылетит в 21.05 (19.05 мск).
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бизнес, уфа, башкирия, вьетнам
Бизнес, Уфа, БАШКИРИЯ, ВЬЕТНАМ
VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок
VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок
УФА, 27 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Уфы на вьетнамский остров Фукуок, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
"С 27 октября из аэропорта "Уфа" стартует новое дальнемагистральное направление. Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открывает прямые регулярные полеты по маршруту Уфа — Фукуок (Вьетнам)", - говорится в сообщении.
На этом популярном курортном направлении авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300 на 377 кресел, отмечает ведомство.
Время в пути составит 9 часов 35 минут, добавили в министерстве.
По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, первый рейс из Уфы на остров Фукуок вылетит в 21.05 (19.05 мск).