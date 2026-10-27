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Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:37+0300
2026-10-27T15:37+0300
сельское хозяйство
россия
дальний восток
рыбный союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874654198.jpg?1793104622
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн, ранее рекорд был зафиксирован в 1969 году на уровне 606 тысяч тонн, сообщил Рыбный союз. "К 26 октября вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке составил 602 тысячи тонн, что на 32,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года... Текущий показатель вылова вплотную приблизился к абсолютному историческому максимуму 1969 года (606 тысяч тонн)", - говорится в сообщении. Кроме того, объем добычи уже в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений, подсчитал аналитический центр союза. "С 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тысяч тонн (в 1935 году) до рекордных 606 тысяч тонн (в 1969 году)", - уточнили в союзе.
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сельское хозяйство, россия, дальний восток, рыбный союз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дальний Восток, Рыбный союз
15:37 27.10.2026
 
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть

Рыбный союз: вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн, ранее рекорд был зафиксирован в 1969 году на уровне 606 тысяч тонн, сообщил Рыбный союз.
"К 26 октября вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке составил 602 тысячи тонн, что на 32,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года... Текущий показатель вылова вплотную приблизился к абсолютному историческому максимуму 1969 года (606 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.
Кроме того, объем добычи уже в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений, подсчитал аналитический центр союза.
"С 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тысяч тонн (в 1935 году) до рекордных 606 тысяч тонн (в 1969 году)", - уточнили в союзе.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯДальний ВостокРыбный союз
 
 
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