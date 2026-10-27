https://1prime.ru/20261027/vostok-874654198.html
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:37+0300
2026-10-27T15:37+0300
2026-10-27T15:37+0300
сельское хозяйство
россия
дальний восток
рыбный союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874654198.jpg?1793104622
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн, ранее рекорд был зафиксирован в 1969 году на уровне 606 тысяч тонн, сообщил Рыбный союз.
"К 26 октября вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке составил 602 тысячи тонн, что на 32,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года... Текущий показатель вылова вплотную приблизился к абсолютному историческому максимуму 1969 года (606 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.
Кроме того, объем добычи уже в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений, подсчитал аналитический центр союза.
"С 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тысяч тонн (в 1935 году) до рекордных 606 тысяч тонн (в 1969 году)", - уточнили в союзе.
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, дальний восток, рыбный союз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дальний Восток, Рыбный союз
Вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
Рыбный союз: вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке вырос почти на треть
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский вылов тихоокеанской сельди с начала 2026 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 602 тысячи тонн, ранее рекорд был зафиксирован в 1969 году на уровне 606 тысяч тонн, сообщил Рыбный союз.
"К 26 октября вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке составил 602 тысячи тонн, что на 32,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года... Текущий показатель вылова вплотную приблизился к абсолютному историческому максимуму 1969 года (606 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.
Кроме того, объем добычи уже в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений, подсчитал аналитический центр союза.
"С 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тысяч тонн (в 1935 году) до рекордных 606 тысяч тонн (в 1969 году)", - уточнили в союзе.