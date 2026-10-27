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AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака
AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака - 27.10.2026, ПРАЙМ
AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака
Британо-шведская фармацевтическая AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака, заявил генеральный директор компании Паскаль Сорио... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:38+0300
2026-10-27T21:38+0300
2026-10-27T21:44+0300
здоровье
мадрид
astrazeneca
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Британо-шведская фармацевтическая AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака, заявил генеральный директор компании Паскаль Сорио (Pascal Soriot). "Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы", - приводит агентство Блумберг слова Сорио на конференции Европейского общества медицинской онкологии в Мадриде. Вице-президент подразделения онкологии AstraZeneca Дэйв Фредриксон (Dave Fredrickson) обратил внимание на то, что компания заинтересована в налаживании массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента, отмечает агентство. При этом исполнительный вице-президент компании по научным исследованиям и разработкам в области онкологии и гематологии Сьюзан Галбрейт (Susan Galbraith) подчеркнула, что хотела бы увидеть больше данных о том, будет ли производство стандартизированных вакцин работать при более широком спектре онкологических заболеваний, пишет Блумберг. К тому же, Галбрейт также сомневается, возможно ли будет наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин против рака, несмотря на высокую стоимость и длительность производства, указывает агентство. AstraZeneca, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group и шведской Astra. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.
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здоровье, мадрид, astrazeneca
Здоровье, Мадрид, AstraZeneca
AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака
AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Британо-шведская фармацевтическая AstraZeneca рассматривает возможность разработки вакцин против рака, заявил генеральный директор компании Паскаль Сорио (Pascal Soriot).
"Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы", - приводит агентство Блумберг слова Сорио на конференции Европейского общества медицинской онкологии в Мадриде.
Вице-президент подразделения онкологии AstraZeneca Дэйв Фредриксон (Dave Fredrickson) обратил внимание на то, что компания заинтересована в налаживании массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента, отмечает агентство.
При этом исполнительный вице-президент компании по научным исследованиям и разработкам в области онкологии и гематологии Сьюзан Галбрейт (Susan Galbraith) подчеркнула, что хотела бы увидеть больше данных о том, будет ли производство стандартизированных вакцин работать при более широком спектре онкологических заболеваний, пишет Блумберг.
К тому же, Галбрейт также сомневается, возможно ли будет наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин против рака, несмотря на высокую стоимость и длительность производства, указывает агентство.
AstraZeneca, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group и шведской Astra. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.