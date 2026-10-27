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Выручка от продаж Porsche за 9 месяцев снизилась на 16%
Выручка от продаж Porsche за 9 месяцев снизилась на 16% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Выручка от продаж Porsche за 9 месяцев снизилась на 16%
Выручка от продаж немецкого автомобильного производителя Porsche за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16% в годовом выражении, до 25,28 миллиарда евро, | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
бизнес
porsche
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Выручка от продаж немецкого автомобильного производителя Porsche за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16% в годовом выражении, до 25,28 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании.
При этом операционная прибыль составила 1,74 миллиарда евро по сравнению с 40 миллионами евро, полученными за аналогичный период предыдущего года, показав рост примерно в 44,5 раза.
Поставки за 9 месяцев снизились на 16% в годовом выражении, до 178 532 машин, что совпадает с опубликованным в начале октябре отчетом о поставках.
Продажи Porsche за январь-сентябрь сократились на 11,1%, до 176 081 машин.
"Мы последовательно и в ускоренном темпе проводим стратегическую перестройку... Благодаря уже осуществленным мерам мы создаем условия для того, чтобы в долгосрочной перспективе сделать Porsche более сильной, целенаправленной и прибыльной компанией", - приводятся в релизе слова главы компании Михаэля Лайтерса (Michael Leiters).
Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании является главный завод в Штутгарте-Цуффенхаузене. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года.
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бизнес, porsche
Выручка от продаж Porsche за 9 месяцев снизилась на 16%
Выручка от продаж Porsche за 9 месяцев снизилась на 16%, до 25,28 млрд евро
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Выручка от продаж немецкого автомобильного производителя Porsche за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16% в годовом выражении, до 25,28 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании.
При этом операционная прибыль составила 1,74 миллиарда евро по сравнению с 40 миллионами евро, полученными за аналогичный период предыдущего года, показав рост примерно в 44,5 раза.
Поставки за 9 месяцев снизились на 16% в годовом выражении, до 178 532 машин, что совпадает с опубликованным в начале октябре отчетом о поставках.
Продажи Porsche за январь-сентябрь сократились на 11,1%, до 176 081 машин.
"Мы последовательно и в ускоренном темпе проводим стратегическую перестройку... Благодаря уже осуществленным мерам мы создаем условия для того, чтобы в долгосрочной перспективе сделать Porsche более сильной, целенаправленной и прибыльной компанией", - приводятся в релизе слова главы компании Михаэля Лайтерса (Michael Leiters).
Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании является главный завод в Штутгарте-Цуффенхаузене. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года.