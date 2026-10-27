https://1prime.ru/20261027/whoosh-874639184.html

Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - 27.10.2026, ПРАЙМ

Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с ноября 2026 года по март 2027 года, сообщает... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:27+0300

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бизнес

whoosh

ведомости

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с ноября 2026 года по март 2027 года, сообщает газета "Ведомости". "Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании", - пишет газета со ссылкой на представителя компании. Как отметил представитель сервиса, такой распорядок будет действовать в межсезонье для адаптации расходов к зимнему периоду, "когда денежные поступления традиционно снижаются".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, whoosh, ведомости