https://1prime.ru/20261027/whoosh-874639184.html
Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю - 27.10.2026, ПРАЙМ
Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с ноября 2026 года по март 2027 года, сообщает... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:27+0300
2026-10-27T11:27+0300
2026-10-27T11:29+0300
бизнес
whoosh
ведомости
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874639184.jpg?1793089763
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с ноября 2026 года по март 2027 года, сообщает газета "Ведомости". "Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании", - пишет газета со ссылкой на представителя компании. Как отметил представитель сервиса, такой распорядок будет действовать в межсезонье для адаптации расходов к зимнему периоду, "когда денежные поступления традиционно снижаются".
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бизнес, whoosh, ведомости
Бизнес, Whoosh, Ведомости
Whoosh переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
"Ведомости": Whoosh перейдет на четырехдневную рабочую неделю с ноября по март
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с ноября 2026 года по март 2027 года, сообщает газета "Ведомости".
"Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании", - пишет газета со ссылкой на представителя компании.
Как отметил представитель сервиса, такой распорядок будет действовать в межсезонье для адаптации расходов к зимнему периоду, "когда денежные поступления традиционно снижаются".