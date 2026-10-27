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Wildberries запустил прием заявок на аренду крупных складских комплексов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустил прием заявок на аренду крупных складских комплексов
Wildberries запустил прием заявок на аренду крупных складских комплексов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил прием заявок на аренду крупных складских комплексов
Wildberries запустил прием заявок на долгосрочную аренду крупных складских комплексов в России - площадь предлагаемых маркетплейсу объектов должна составлять не | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:16+0300
2026-10-27T10:26+0300
бизнес
россия
недвижимость
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874634687.jpg?1793085977
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Wildberries запустил прием заявок на долгосрочную аренду крупных складских комплексов в России - площадь предлагаемых маркетплейсу объектов должна составлять не менее 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в компании. "Wildberries (входит в группу РВБ) продолжает усиление логистической инфраструктуры и запускает сервис по приему заявок от собственников складских помещений, заинтересованных в долгосрочной сдаче в аренду своих объектов маркетплейсу. Площадь объектов должна составлять от 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Компания рассматривает заявки по всей России. На первом этапе собственнику необходимо заполнить электронную форму, указать адрес и площадь объекта, предлагаемого в аренду, а также приложить фотографии складского помещения и подъездных путей. Уточняется, что в зависимости от характеристик объекта и его соответствия требованиям маркетплейса помещение может использоваться в качестве сортировочного центра или центра, предусматривающего возможность хранения товаров. Ранее компания запустила программу партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). И она оценивает, что открытие таких объектов помогло в короткие сроки нарастить мощности, перестроить приемку и отгрузку товаров, а также сократить общее "плечо" доставки до клиента. Отмечается, что расширение сети особенно актуально в периоды традиционного сезонного роста спроса в сфере электронной коммерции. Привлечение дополнительных площадей позволяет повышать эффективность процессов, обеспечивать еще более стабильную приемку и отгрузку товаров продавцов, а также сокращать сроки доставки заказов покупателям, заключается в сообщении.
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бизнес, россия, недвижимость, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, Wildberries
10:16 27.10.2026 (обновлено: 10:26 27.10.2026)
 
Wildberries запустил прием заявок на аренду крупных складских комплексов

Wildberries запустил прием заявок на аренду складов площадью от 10 тысяч квадратных метров

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Wildberries запустил прием заявок на долгосрочную аренду крупных складских комплексов в России - площадь предлагаемых маркетплейсу объектов должна составлять не менее 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в компании.
"Wildberries (входит в группу РВБ) продолжает усиление логистической инфраструктуры и запускает сервис по приему заявок от собственников складских помещений, заинтересованных в долгосрочной сдаче в аренду своих объектов маркетплейсу. Площадь объектов должна составлять от 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Компания рассматривает заявки по всей России. На первом этапе собственнику необходимо заполнить электронную форму, указать адрес и площадь объекта, предлагаемого в аренду, а также приложить фотографии складского помещения и подъездных путей.
Уточняется, что в зависимости от характеристик объекта и его соответствия требованиям маркетплейса помещение может использоваться в качестве сортировочного центра или центра, предусматривающего возможность хранения товаров.
Ранее компания запустила программу партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). И она оценивает, что открытие таких объектов помогло в короткие сроки нарастить мощности, перестроить приемку и отгрузку товаров, а также сократить общее "плечо" доставки до клиента.
Отмечается, что расширение сети особенно актуально в периоды традиционного сезонного роста спроса в сфере электронной коммерции. Привлечение дополнительных площадей позволяет повышать эффективность процессов, обеспечивать еще более стабильную приемку и отгрузку товаров продавцов, а также сокращать сроки доставки заказов покупателям, заключается в сообщении.
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьWildberries
 
 
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