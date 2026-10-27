https://1prime.ru/20261027/yaponiya-874634310.html
В Японии рассматривают введение обязательной регистрации иноагентов
В Японии рассматривают введение обязательной регистрации иноагентов - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Японии рассматривают введение обязательной регистрации иноагентов
Кабмин Японии рассматривает возможность введения системы обязательной регистрации лиц, занимающихся лоббистской деятельностью в интересах иностранных... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:21+0300
2026-10-27T10:21+0300
2026-10-27T10:21+0300
япония
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ТОКИО, 27 окт – ПРАЙМ. Кабмин Японии рассматривает возможность введения системы обязательной регистрации лиц, занимающихся лоббистской деятельностью в интересах иностранных правительств, сообщила газета "Никкэй". Мера может быть принята в рамках "закона о предупреждении шпионской деятельности". В канцелярии премьер-министра в понедельник состоялось заседание экспертного совета по укреплению разведывательных функций, сбору и анализу информации. Полицейское управление Японии представило свои предложения по данному вопросу. Иноагентами могут быть признаны политконсультанты, сотрудники аналитических центров и рекламных агентств, ведущие свою деятельность в интересах иностранных правительств. Меры предусматривают повышение прозрачности их деятельности за счет регистрации и наказание за нарушения. Полицейское управление Японии отметило необходимость наказания за операции влияния, проводимые иностранными силами. Оно привело примеры таких действий: контакты с госслужащими с целью влияния на принятие политических решений, распространение информации в целях влияния на общественное мнение или выборы, предоставление материальных выгод в целях проведения влияния. В настоящее время законодательство Японии позволяет бороться с такими видами шпионской деятельности, как разведка и получение секретной информации и подрывная деятельность, например, террористические акты. Однако, как отмечает газета, в Японии нет правовой системы, позволяющей регулировать так называемые "операции влияния", оказывающие отрицательное влияние на политическую и общественную жизнь страны. Газета приводит в пример аналогичные законодательные акты, принятые в США в 1938 году, в Британии и Франции в 2025 году, отмечая, что Япония будет ориентироваться на опыт этих стран.
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япония
В Японии рассматривают введение обязательной регистрации иноагентов
"Никкэй": кабмин Японии рассматривает введение обязательной регистрации иноагентов
ТОКИО, 27 окт – ПРАЙМ. Кабмин Японии рассматривает возможность введения системы обязательной регистрации лиц, занимающихся лоббистской деятельностью в интересах иностранных правительств, сообщила газета "Никкэй".
Мера может быть принята в рамках "закона о предупреждении шпионской деятельности". В канцелярии премьер-министра в понедельник состоялось заседание экспертного совета по укреплению разведывательных функций, сбору и анализу информации. Полицейское управление Японии представило свои предложения по данному вопросу.
Иноагентами могут быть признаны политконсультанты, сотрудники аналитических центров и рекламных агентств, ведущие свою деятельность в интересах иностранных правительств. Меры предусматривают повышение прозрачности их деятельности за счет регистрации и наказание за нарушения.
Полицейское управление Японии отметило необходимость наказания за операции влияния, проводимые иностранными силами. Оно привело примеры таких действий: контакты с госслужащими с целью влияния на принятие политических решений, распространение информации в целях влияния на общественное мнение или выборы, предоставление материальных выгод в целях проведения влияния.
В настоящее время законодательство Японии позволяет бороться с такими видами шпионской деятельности, как разведка и получение секретной информации и подрывная деятельность, например, террористические акты. Однако, как отмечает газета, в Японии нет правовой системы, позволяющей регулировать так называемые "операции влияния", оказывающие отрицательное влияние на политическую и общественную жизнь страны.
Газета приводит в пример аналогичные законодательные акты, принятые в США в 1938 году, в Британии и Франции в 2025 году, отмечая, что Япония будет ориентироваться на опыт этих стран.