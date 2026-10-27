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Курс юаня по итогам торгов вторника почти не изменился
Курс юаня по итогам торгов вторника почти не изменился - 27.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вторника почти не изменился
Рубль по итогам торговой сессии вторника почти не изменился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,08 рубля, следует из данных... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:38+0300
2026-10-27T19:38+0300
2026-10-27T19:38+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вторника почти не изменился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 12,08 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов вторника почти не изменился
Курс юаня закрыл торги вторника на отметке 12,08 рубля