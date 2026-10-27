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Африка выстояла под западным давлением, заявила Захарова

Африка выстояла под западным давлением, заявила Захарова - 27.10.2026, ПРАЙМ

Африка выстояла под западным давлением, заявила Захарова

Африка выстояла под западным давлением и не отступила от своей принципиальной позиции по поддержке России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:01+0300

2026-10-27T12:01+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Африка выстояла под западным давлением и не отступила от своей принципиальной позиции по поддержке России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Африканцы говорили нам: "Мы помним вклад России". А я вам хочу ответить - а мы никогда не забудем то, что сейчас Африка вот так выстояла под западным давлением и ни на шаг не отступила от своей принципиальной позиции", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия".По ее словам, на африканские страны давили, шантажировали и угрожали, предлагая кредиты, продовольствие и политическую поддержку в обмен на отказ от сотрудничества с Россией. Захарова отметила, что устоять было особенно трудно на фоне испытаний в здравоохранении и образовании, а также потребности в деньгах и продовольствии."Я видела, как эти годы африканский континент в полный рост, по-настоящему суверенно, с той самой своей внутренней гордостью, с достоинством, которое является частью наследия предков, сказал всем, кто пытался заставить Африку предать Россию: "Мы друзей не предаем". Это дорогого стоит", - сказала дипломат.Она выразила благодарность от народа России народам Африки за то, что континент не предал Россию. Зал встретил эти слова аплодисментами.Третий саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.

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россия, мировая экономика, африка, москва, мария захарова