Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/zakon-874639002.html
В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте
В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте
Закон о нормативном регулировании и обновлению ветхого флота в России не будет принят, пока не будет найдена замена возрастным судам, сообщил замглавы Минтранса | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:24+0300
2026-10-27T11:28+0300
антон алиханов
совет федерации
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874639002.jpg?1793089731
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Закон о нормативном регулировании и обновлению ветхого флота в России не будет принят, пока не будет найдена замена возрастным судам, сообщил замглавы Минтранса России Александр Пошивай. "Пока у нас не будет уверенности в том, что тот флот, который условно назван "ветхим", не будет понимания его замены, закон не будет принят. У нас должна быть уверенность в том, что мы не останемся без флота", - сказал Пошивай, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Как сообщал в конце августа занимавший тогда должность министра транспорта России, ныне вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости, Минтранс разработал конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота. Нормативное регулирование ветхого флота в России будет учитывать возраст и реальное техническое состояние, объяснял Никитин. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в июне сообщал журналистам, что Минпромторг совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота, а максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон алиханов, совет федерации, минпромторг
Антон Алиханов, Совет Федерации, Минпромторг
11:24 27.10.2026 (обновлено: 11:28 27.10.2026)
 
В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте

Пошивай: закон о ветхом флоте не будет принят, пока не появится замена таким судам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Закон о нормативном регулировании и обновлению ветхого флота в России не будет принят, пока не будет найдена замена возрастным судам, сообщил замглавы Минтранса России Александр Пошивай.
"Пока у нас не будет уверенности в том, что тот флот, который условно назван "ветхим", не будет понимания его замены, закон не будет принят. У нас должна быть уверенность в том, что мы не останемся без флота", - сказал Пошивай, выступая на круглом столе в Совете Федерации.
Как сообщал в конце августа занимавший тогда должность министра транспорта России, ныне вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости, Минтранс разработал конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота. Нормативное регулирование ветхого флота в России будет учитывать возраст и реальное техническое состояние, объяснял Никитин.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в июне сообщал журналистам, что Минпромторг совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота, а максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей.
 
Антон АлихановСовет ФедерацииМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала