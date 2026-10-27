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В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте

В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали, когда примут закон о ветхом флоте

Закон о нормативном регулировании и обновлению ветхого флота в России не будет принят, пока не будет найдена замена возрастным судам, сообщил замглавы Минтранса | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:28+0300

антон алиханов

совет федерации

минпромторг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Закон о нормативном регулировании и обновлению ветхого флота в России не будет принят, пока не будет найдена замена возрастным судам, сообщил замглавы Минтранса России Александр Пошивай. "Пока у нас не будет уверенности в том, что тот флот, который условно назван "ветхим", не будет понимания его замены, закон не будет принят. У нас должна быть уверенность в том, что мы не останемся без флота", - сказал Пошивай, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Как сообщал в конце августа занимавший тогда должность министра транспорта России, ныне вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости, Минтранс разработал конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота. Нормативное регулирование ветхого флота в России будет учитывать возраст и реальное техническое состояние, объяснял Никитин. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в июне сообщал журналистам, что Минпромторг совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота, а максимальная реализация программы требует более 300 миллиардов рублей.

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антон алиханов, совет федерации, минпромторг