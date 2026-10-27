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Зимбабве намерено углубить сотрудничество с Россией в сфере торговли

Зимбабве намерено углубить сотрудничество с Россией в сфере торговли - 27.10.2026, ПРАЙМ

Зимбабве намерено углубить сотрудничество с Россией в сфере торговли

Зимбабве намерено углубить сотрудничество с Россией в сфере торговли и инвестиций, заявил министр иностранных дел африканской страны Амон Мурвира в интервью... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T00:26+0300

2026-10-27T00:26+0300

2026-10-27T00:26+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Зимбабве намерено углубить сотрудничество с Россией в сфере торговли и инвестиций, заявил министр иностранных дел африканской страны Амон Мурвира в интервью телеканалу ZBC. Ранее для участия в саммите Россия-Африка в Москву прибыл президент республики Эммерсон Мнангагва. "В ходе визита его превосходительство (президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва - ред.) также встретится с российскими предпринимателями, что является частью нашей программы экономического сотрудничества, в рамках экономической дипломатии", - приводит слова главы МИД телеканал ZBC. Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября сообщила, что большинство африканских делегаций подтвердили участие. Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.

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