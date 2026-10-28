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Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом

Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом

Российская компания A7 является суверенной платежной системой, работает абсолютно прозрачно и в полном соответствии с международным правом, сообщил президент... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:39+0300

2026-10-28T19:39+0300

2026-10-28T20:00+0300

россия

финансы

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская компания A7 является суверенной платежной системой, работает абсолютно прозрачно и в полном соответствии с международным правом, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду в рамках форума Россия-Африка провел осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. В ходе этого осмотра был представлен созданный компанией A7 глобальный сервис международных расчетов. "Они высокотехнологичные и удобные для клиентов, потому что мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые, опять в реальные. Все абсолютно прозрачно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано", - сказал президент России. "Почему африканский континент не может подключаться к этой системе? Она суверенна. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты просто невозможно", - добавил Путин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, финансы, москва, владимир путин