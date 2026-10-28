https://1prime.ru/20261028/a7-874726694.html
Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом
Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом
Российская компания A7 является суверенной платежной системой, работает абсолютно прозрачно и в полном соответствии с международным правом, сообщил президент... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:39+0300
2026-10-28T19:39+0300
2026-10-28T20:00+0300
россия
финансы
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726694.jpg?1793206838
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская компания A7 является суверенной платежной системой, работает абсолютно прозрачно и в полном соответствии с международным правом, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду в рамках форума Россия-Африка провел осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. В ходе этого осмотра был представлен созданный компанией A7 глобальный сервис международных расчетов. "Они высокотехнологичные и удобные для клиентов, потому что мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые, опять в реальные. Все абсолютно прозрачно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано", - сказал президент России. "Почему африканский континент не может подключаться к этой системе? Она суверенна. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты просто невозможно", - добавил Путин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, москва, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин
Путин: компания A7 работает в полном соответствии с международным правом
Путин: российская компания A7 работает в полном соответствии с международным правом
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская компания A7 является суверенной платежной системой, работает абсолютно прозрачно и в полном соответствии с международным правом, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в среду в рамках форума Россия-Африка провел осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. В ходе этого осмотра был представлен созданный компанией A7 глобальный сервис международных расчетов.
"Они высокотехнологичные и удобные для клиентов, потому что мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые, опять в реальные. Все абсолютно прозрачно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано", - сказал президент России.
"Почему африканский континент не может подключаться к этой системе? Она суверенна. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты просто невозможно", - добавил Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.