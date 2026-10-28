https://1prime.ru/20261028/abhazija-874704971.html

Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень

Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень - 28.10.2026, ПРАЙМ

Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что сотрудничество Абхазии с российской госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень, охватывая новые направления... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:57+0300

2026-10-28T14:57+0300

2026-10-28T14:57+0300

россия

абхазия

сухум

бадра гунба

росатом

росэнергоатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874704971.jpg?1793188635

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что сотрудничество Абхазии с российской госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень, охватывая новые направления взаимодействия. В среду Гунба выступил на деловом форуме, посвященном развитию взаимодействия Сухума с "Росатомом". "В своем выступлении глава государства подчеркнул, что взаимодействие с "Росатомом" выстраивается на основе сложившихся традиций и сегодня выходит на новый уровень, охватывая новые направления. По его словам, сотрудничество не ограничивается профессиональной сферой, а объединяет людей и города, закладывая прочную основу для гуманитарных, культурных и образовательных связей", - сообщает пресс-служба главы республики. Гунба также отметил, что абхазские города выстраивают партнерство с российскими городами атомщиков: Новый Афон - с Сосновым Бором, Ткуарчал - с Десногорском, Гагра - с Нововоронежем и Пицунда - с Курчатовом. По словам президента, за каждым подобным соглашением стоят возможности для совместных проектов, обмена опытом и укрепления социальных связей. Одним из примеров данного сотрудничества глава республики назвал открытие центра здоровья и красоты при пансионате "Литфонд" в Пицунде при поддержке концерна "Росэнергоатом", где жители республики могут пройти комплексное медицинское обследование.

абхазия

сухум

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, абхазия, сухум, бадра гунба, росатом, росэнергоатом