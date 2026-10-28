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Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень
Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень - 28.10.2026, ПРАЙМ
Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень
Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что сотрудничество Абхазии с российской госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень, охватывая новые направления... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:57+0300
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2026-10-28T14:57+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что сотрудничество Абхазии с российской госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень, охватывая новые направления взаимодействия.
В среду Гунба выступил на деловом форуме, посвященном развитию взаимодействия Сухума с "Росатомом".
"В своем выступлении глава государства подчеркнул, что взаимодействие с "Росатомом" выстраивается на основе сложившихся традиций и сегодня выходит на новый уровень, охватывая новые направления. По его словам, сотрудничество не ограничивается профессиональной сферой, а объединяет людей и города, закладывая прочную основу для гуманитарных, культурных и образовательных связей", - сообщает пресс-служба главы республики.
Гунба также отметил, что абхазские города выстраивают партнерство с российскими городами атомщиков: Новый Афон - с Сосновым Бором, Ткуарчал - с Десногорском, Гагра - с Нововоронежем и Пицунда - с Курчатовом. По словам президента, за каждым подобным соглашением стоят возможности для совместных проектов, обмена опытом и укрепления социальных связей.
Одним из примеров данного сотрудничества глава республики назвал открытие центра здоровья и красоты при пансионате "Литфонд" в Пицунде при поддержке концерна "Росэнергоатом", где жители республики могут пройти комплексное медицинское обследование.
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РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, Бадра Гунба, Росатом, Росэнергоатом
Гунба: сотрудничество Абхазии с "Росатомом" выходит на новый уровень
Президент Абхазии Гунба: сотрудничество с "Росатомом" выходит на новый уровень
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что сотрудничество Абхазии с российской госкорпорацией "Росатом" выходит на новый уровень, охватывая новые направления взаимодействия.
В среду Гунба выступил на деловом форуме, посвященном развитию взаимодействия Сухума с "Росатомом".
"В своем выступлении глава государства подчеркнул, что взаимодействие с "Росатомом" выстраивается на основе сложившихся традиций и сегодня выходит на новый уровень, охватывая новые направления. По его словам, сотрудничество не ограничивается профессиональной сферой, а объединяет людей и города, закладывая прочную основу для гуманитарных, культурных и образовательных связей", - сообщает пресс-служба главы республики.
Гунба также отметил, что абхазские города выстраивают партнерство с российскими городами атомщиков: Новый Афон - с Сосновым Бором, Ткуарчал - с Десногорском, Гагра - с Нововоронежем и Пицунда - с Курчатовом. По словам президента, за каждым подобным соглашением стоят возможности для совместных проектов, обмена опытом и укрепления социальных связей.
Одним из примеров данного сотрудничества глава республики назвал открытие центра здоровья и красоты при пансионате "Литфонд" в Пицунде при поддержке концерна "Росэнергоатом", где жители республики могут пройти комплексное медицинское обследование.