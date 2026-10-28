https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874685328.html

Мишустин заявил, что "Аэрофлот" знают во всем мире

Мишустин заявил, что "Аэрофлот" знают во всем мире - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил, что "Аэрофлот" знают во всем мире

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что авиакомпанию "Аэрофлот" хорошо знают не только в России, но и во всем мире. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:55+0300

2026-10-28T10:55+0300

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аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что авиакомпанию "Аэрофлот" хорошо знают не только в России, но и во всем мире. Премьер-министр в среду провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Бренд "Аэрофлота" хорошо известен не только в нашей стране, конечно же, и во всем мире. В основе такого результата - самые передовые технологии, стандарты и, конечно, тысячи опытных специалистов, которых вы смогли объединить для решения сложнейших задач", - обратился Мишустин к главе компании. Глава кабмина отметил, что развитая авиационная отрасль является значимым условием связанности территорий страны и транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Он попросил Александровского рассказать о показателях работы "Аэрофлота" в текущем году, а также подвести итоги перевозок за девять прошедших месяцев, включая летний период.

арктика

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россия, бизнес, арктика, дальний восток, михаил мишустин, аэрофлот