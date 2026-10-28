https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874687460.html
"Аэрофлот" в январе-сентябре перевез 1,8 миллиона детей со скидкой 50%
"Аэрофлот" в январе-сентябре перевез 1,8 миллиона детей со скидкой 50% - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в январе-сентябре перевез 1,8 миллиона детей со скидкой 50%
Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2026 года перевезла 1,8 миллиона детей со скидкой 50%, заявил глава компании Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:22+0300
2026-10-28T11:22+0300
2026-10-28T11:22+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2026 года перевезла 1,8 миллиона детей со скидкой 50%, заявил глава компании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин.
"В конце 2024 года был издан указ президента по предоставлению 50-процентных скидок для детей в возрасте от 2 до 12 лет. За девять месяцев было всего перевезено с 50-процентной скидкой 1,8 миллиона наших юных пассажиров", - сказал Александровский.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
"Аэрофлот" в январе-сентябре перевез 1,8 миллиона детей со скидкой 50%
"Аэрофлот" в январе-сентябре 2026 года перевез 1,8 миллиона детей со скидкой 50%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-сентябре 2026 года перевезла 1,8 миллиона детей со скидкой 50%, заявил глава компании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин.
"В конце 2024 года был издан указ президента по предоставлению 50-процентных скидок для детей в возрасте от 2 до 12 лет. За девять месяцев было всего перевезено с 50-процентной скидкой 1,8 миллиона наших юных пассажиров", - сказал Александровский.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".