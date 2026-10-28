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В "Аэрофлоте" рассказали о планах получить 108 самолетов МС-21 - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В "Аэрофлоте" рассказали о планах получить 108 самолетов МС-21
В "Аэрофлоте" рассказали о планах получить 108 самолетов МС-21 - 28.10.2026, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" рассказали о планах получить 108 самолетов МС-21
Группа "Аэрофлот" с 2027 по 2032 годы получит в парк 108 российских самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:25+0300
2026-10-28T11:28+0300
бизнес
россия
промышленность
михаил мишустин
аэрофлот
оак
ростех
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 2027 по 2032 годы получит в парк 108 российских самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Александровский напомнил, что "Аэрофлот" в сентябре подписал крупнейший в истории страны контракт на 90 МС-21, а до этого заключил контракт на 18 таких воздушных судов. "Итого совокупное количество самолетов, которые будут поставлены в группу "Аэрофлот" в период с 2027 по 2032 год, составит 108 воздушных судов", - сказал глава "Аэрофлота". "Аэрофлот", говорил он ранее в среду на встрече, ожидает первые поставки самолетов МС-21 в сентябре-декабре 2027 года. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. " Аэрофлот " - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, промышленность, михаил мишустин, аэрофлот, оак, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Михаил Мишустин, Аэрофлот, ОАК, Ростех
11:25 28.10.2026 (обновлено: 11:28 28.10.2026)
 
В "Аэрофлоте" рассказали о планах получить 108 самолетов МС-21

Александровский: "Аэрофлот" в 2027-2032 годах получит в парк 108 самолетов МС-21

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 2027 по 2032 годы получит в парк 108 российских самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Александровский напомнил, что "Аэрофлот" в сентябре подписал крупнейший в истории страны контракт на 90 МС-21, а до этого заключил контракт на 18 таких воздушных судов.
"Итого совокупное количество самолетов, которые будут поставлены в группу "Аэрофлот" в период с 2027 по 2032 год, составит 108 воздушных судов", - сказал глава "Аэрофлота".
"Аэрофлот", говорил он ранее в среду на встрече, ожидает первые поставки самолетов МС-21 в сентябре-декабре 2027 года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
" Аэрофлот " - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМихаил МишустинАэрофлотОАКРостех
 
 
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