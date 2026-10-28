https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874687951.html

Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления

Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления - 28.10.2026, ПРАЙМ

Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления

Наибольший рост перевозок "Аэрофлота" на международном направлении показывают рейсы во Вьетнам, Китай и Индию, рассказал глава авиакомпании Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:25+0300

2026-10-28T11:25+0300

2026-10-28T11:29+0300

бизнес

россия

вьетнам

китай

индия

михаил мишустин

аэрофлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874687951.jpg?1793176147

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост перевозок "Аэрофлота" на международном направлении показывают рейсы во Вьетнам, Китай и Индию, рассказал глава авиакомпании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года. "В международных перевозках в дружественные страны – Вьетнам, Китай, Индия – был существенный рост. Объем перевозок во Вьетнам увеличился в 3,7 раза, Китай – на 55%, Индия – на 32%", - сказал он. Глава компании также отметил, что по этим направлениям рост показывают и грузовые перевозки - например, во Вьетнам они увеличились на 77%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

вьетнам

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам, китай, индия, михаил мишустин, аэрофлот