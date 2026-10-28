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Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления
Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления - 28.10.2026, ПРАЙМ
Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления
Наибольший рост перевозок "Аэрофлота" на международном направлении показывают рейсы во Вьетнам, Китай и Индию, рассказал глава авиакомпании Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:25+0300
2026-10-28T11:29+0300
бизнес
россия
вьетнам
китай
индия
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост перевозок "Аэрофлота" на международном направлении показывают рейсы во Вьетнам, Китай и Индию, рассказал глава авиакомпании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года. "В международных перевозках в дружественные страны – Вьетнам, Китай, Индия – был существенный рост. Объем перевозок во Вьетнам увеличился в 3,7 раза, Китай – на 55%, Индия – на 32%", - сказал он. Глава компании также отметил, что по этим направлениям рост показывают и грузовые перевозки - например, во Вьетнам они увеличились на 77%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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40
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бизнес, россия, вьетнам, китай, индия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
11:25 28.10.2026 (обновлено: 11:29 28.10.2026)
 
Глава "Аэрофлота" назвал самые быстрорастущие международные направления

Глава "Аэрофлота" Александровский заявил о росте перевозок во Вьетнам, Китай и Индию

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост перевозок "Аэрофлота" на международном направлении показывают рейсы во Вьетнам, Китай и Индию, рассказал глава авиакомпании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года.
"В международных перевозках в дружественные страны – Вьетнам, Китай, Индия – был существенный рост. Объем перевозок во Вьетнам увеличился в 3,7 раза, Китай – на 55%, Индия – на 32%", - сказал он.
Глава компании также отметил, что по этим направлениям рост показывают и грузовые перевозки - например, во Вьетнам они увеличились на 77%.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
БизнесРОССИЯВЬЕТНАМКИТАЙИНДИЯМихаил МишустинАэрофлот
 
 
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