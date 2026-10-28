https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874688072.html

В "Аэрофлоте" рассказали о системе поддержания летной годности "Купол"

В "Аэрофлоте" рассказали о системе поддержания летной годности "Купол" - 28.10.2026, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" рассказали о системе поддержания летной годности "Купол"

Созданную "Аэрофлотом" систему поддержания летной годности самолетов "Купол" в 2027 году планируется распространить на другие авиакомпании, заявил глава... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:28+0300

2026-10-28T11:28+0300

2026-10-28T11:31+0300

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аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Созданную "Аэрофлотом" систему поддержания летной годности самолетов "Купол" в 2027 году планируется распространить на другие авиакомпании, заявил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. "В 2027 году планируется начать тиражирование в отрасль – то есть другие авиакомпании тоже начнут переходить на этот отечественный программный продукт "Купол", - сказал Александровский. Он добавил, что "Аэрофлот" полностью перешел на эту систему в августе 2026 года. "Купол" - это система учета техобслуживания и ремонта воздушного судна. Она содержит в себе информацию с момента производства борта до момента вывода его из эксплуатации и должна заменить иностранную программу AMOS для технического обслуживания, ремонта и поддержания летной годности самолетов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот