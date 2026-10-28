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"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам

"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам

Перевозки группы "Аэрофлот" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли на 5,7% по итогам первых трех кварталов в годовом выражении, до 1,2 миллиона... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:28+0300

2026-10-28T11:28+0300

2026-10-28T11:32+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перевозки группы "Аэрофлот" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли на 5,7% по итогам первых трех кварталов в годовом выражении, до 1,2 миллиона пассажиров, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Следующая социальная программа "Аэрофлота" – программа "плоских" тарифов: перевозка на Дальний Восток в девять городов. За девять месяцев перевезли 1,2 миллиона пассажиров. Это на 5,7% больше уровня прошлого года", - сказал Александровский. Также глава компании отметил, что программа продолжает демонстрировать востребованность перевозок в отдаленные регионы России, поэтому перевозчик будет ее продолжать. Авиабилеты по "плоским" тарифам можно приобрести на рейсы по маршруту между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета, а также учитывают одно место багажа. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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бизнес, россия, дальний восток, москва, калининград, михаил мишустин, аэрофлот