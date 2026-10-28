https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874688160.html
"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам
"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам
Перевозки группы "Аэрофлот" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли на 5,7% по итогам первых трех кварталов в годовом выражении, до 1,2 миллиона... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:28+0300
2026-10-28T11:28+0300
2026-10-28T11:32+0300
бизнес
россия
дальний восток
москва
калининград
михаил мишустин
аэрофлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874688160.jpg?1793176322
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перевозки группы "Аэрофлот" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли на 5,7% по итогам первых трех кварталов в годовом выражении, до 1,2 миллиона пассажиров, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "Следующая социальная программа "Аэрофлота" – программа "плоских" тарифов: перевозка на Дальний Восток в девять городов. За девять месяцев перевезли 1,2 миллиона пассажиров. Это на 5,7% больше уровня прошлого года", - сказал Александровский. Также глава компании отметил, что программа продолжает демонстрировать востребованность перевозок в отдаленные регионы России, поэтому перевозчик будет ее продолжать. Авиабилеты по "плоским" тарифам можно приобрести на рейсы по маршруту между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета, а также учитывают одно место багажа. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
дальний восток
москва
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, москва, калининград, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Михаил Мишустин, Аэрофлот
"Аэрофлот" заявил о росте перевозок на Дальний Восток по "плоским" тарифам
Перевозки "Аэрофлота" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли в 2026 году на 5,7%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перевозки группы "Аэрофлот" на Дальний Восток по "плоским" тарифам выросли на 5,7% по итогам первых трех кварталов в годовом выражении, до 1,2 миллиона пассажиров, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Следующая социальная программа "Аэрофлота" – программа "плоских" тарифов: перевозка на Дальний Восток в девять городов. За девять месяцев перевезли 1,2 миллиона пассажиров. Это на 5,7% больше уровня прошлого года", - сказал Александровский.
Также глава компании отметил, что программа продолжает демонстрировать востребованность перевозок в отдаленные регионы России, поэтому перевозчик будет ее продолжать.
Авиабилеты по "плоским" тарифам можно приобрести на рейсы по маршруту между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета, а также учитывают одно место багажа.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".