https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874689582.html

"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"

"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"

"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января 2027 года, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:44+0300

2026-10-28T11:44+0300

2026-10-28T11:50+0300

бизнес

технологии

россия

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января 2027 года, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский рассказал о планах по замещению ERP-системы - программной платформы, которая автоматизирует и объединяет бизнес-процессы компании в реальном времени. "Один из наших больших и сложных проектов – это замещение ERP-системы… Планируем переход на "1С". Мы работаем уже несколько лет над этим проектом, и могу сказать, что в январе 2027 года с переходом в новый финансовый период мы начнем уже масштабное замещение текущей ERP-системы", - сказал он. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот