https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874689582.html
"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"
"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"
"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января 2027 года, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:44+0300
2026-10-28T11:44+0300
2026-10-28T11:50+0300
бизнес
технологии
россия
михаил мишустин
аэрофлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874689582.jpg?1793177408
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января 2027 года, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский рассказал о планах по замещению ERP-системы - программной платформы, которая автоматизирует и объединяет бизнес-процессы компании в реальном времени. "Один из наших больших и сложных проектов – это замещение ERP-системы… Планируем переход на "1С". Мы работаем уже несколько лет над этим проектом, и могу сказать, что в январе 2027 года с переходом в новый финансовый период мы начнем уже масштабное замещение текущей ERP-системы", - сказал он. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
"Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"
Александровский: "Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует перейти на ERP-систему на базе "1С" с января 2027 года, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский рассказал о планах по замещению ERP-системы - программной платформы, которая автоматизирует и объединяет бизнес-процессы компании в реальном времени.
"Один из наших больших и сложных проектов – это замещение ERP-системы… Планируем переход на "1С". Мы работаем уже несколько лет над этим проектом, и могу сказать, что в январе 2027 года с переходом в новый финансовый период мы начнем уже масштабное замещение текущей ERP-системы", - сказал он.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".