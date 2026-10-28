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"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский
"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский
Группа "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке - по итогам января-сентября доля перевозчика с учетом иностранных авиакомпаний немного... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:39+0300
2026-10-28T12:41+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
аэрофлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694425.jpg?1793180507
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке - по итогам января-сентября доля перевозчика с учетом иностранных авиакомпаний немного выросла и составила 42,4%, сообщил глава компании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года. "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке: с учетом иностранных перевозчиков доля "Аэрофлота" на рынке составляет 42,4% – то есть мы чуть выросли относительно предыдущего периода. А среди российских авиакомпаний доля "Аэрофлота" 53% – это плюс 2,2 процентного пункта к уровню предыдущего года", - сказал он. Ранее в сентябре Александровский сообщал, что иностранные авиакомпании заняли почти половину рынка международных перевозок в сообщении с Россией, их доля выросла на 15,7%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
12:39 28.10.2026 (обновлено: 12:41 28.10.2026)
 
"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский

Александровский: доля "Аэрофлота" на рынке авиаперевозок в России выросла

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке - по итогам января-сентября доля перевозчика с учетом иностранных авиакомпаний немного выросла и составила 42,4%, сообщил глава компании Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года.
"Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке: с учетом иностранных перевозчиков доля "Аэрофлота" на рынке составляет 42,4% – то есть мы чуть выросли относительно предыдущего периода. А среди российских авиакомпаний доля "Аэрофлота" 53% – это плюс 2,2 процентного пункта к уровню предыдущего года", - сказал он.
Ранее в сентябре Александровский сообщал, что иностранные авиакомпании заняли почти половину рынка международных перевозок в сообщении с Россией, их доля выросла на 15,7%.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинАэрофлот
 
 
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