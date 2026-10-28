https://1prime.ru/20261028/aeroflot-874694425.html

"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский

"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сохранил лидирующие позиции на рынке, заявил Александровский

Группа "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке - по итогам января-сентября доля перевозчика с учетом иностранных авиакомпаний немного... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:41+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке - по итогам января-сентября доля перевозчика с учетом иностранных авиакомпаний немного выросла и составила 42,4%, сообщил глава компании Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, Александровский сообщал о годовой динамике показателей компании за январь-сентябрь текущего года. "Аэрофлот" продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке: с учетом иностранных перевозчиков доля "Аэрофлота" на рынке составляет 42,4% – то есть мы чуть выросли относительно предыдущего периода. А среди российских авиакомпаний доля "Аэрофлота" 53% – это плюс 2,2 процентного пункта к уровню предыдущего года", - сказал он. Ранее в сентябре Александровский сообщал, что иностранные авиакомпании заняли почти половину рынка международных перевозок в сообщении с Россией, их доля выросла на 15,7%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот