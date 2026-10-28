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"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции

"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции

"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже уровня инфляции, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:16+0300

2026-10-28T13:16+0300

2026-10-28T13:16+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже уровня инфляции, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер попросил рассказать, как идет работа "Аэрофлота" в текущем году, об итогах перевозок за девять месяцев и в летнем периоде. Александровский доложил, что группа за девять месяцев перевезла 42,2 миллиона пассажиров, что соответствует объемам прошлого года. Из них 31,1 миллиона пассажиров на внутренних линиях, 11,1 миллиона пассажиров – на международных направлениях. "Что еще хотел бы отметить: мы смогли удержать рост тарифов на внутренних перевозках в пределах 5,2% относительно прошлого года – это ниже уровня инфляции, несмотря на то что значительная часть наших расходов росла опережающими темпами. Мы понимаем, что задача по обеспечению доступности перевозок для наших граждан является одной из приоритетных", - сообщил глава "Аэрофлота". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот