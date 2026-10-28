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"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции
"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции
"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже уровня инфляции, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:16+0300
2026-10-28T13:16+0300
2026-10-28T13:16+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже уровня инфляции, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин.
Премьер попросил рассказать, как идет работа "Аэрофлота" в текущем году, об итогах перевозок за девять месяцев и в летнем периоде. Александровский доложил, что группа за девять месяцев перевезла 42,2 миллиона пассажиров, что соответствует объемам прошлого года. Из них 31,1 миллиона пассажиров на внутренних линиях, 11,1 миллиона пассажиров – на международных направлениях.
"Что еще хотел бы отметить: мы смогли удержать рост тарифов на внутренних перевозках в пределах 5,2% относительно прошлого года – это ниже уровня инфляции, несмотря на то что значительная часть наших расходов росла опережающими темпами. Мы понимаем, что задача по обеспечению доступности перевозок для наших граждан является одной из приоритетных", - сообщил глава "Аэрофлота".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
"Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов ниже уровня инфляции
Глава "Аэрофлота" Александровский: рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже инфляции
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в этом году смог удержать рост тарифов на внутрироссийских рейсах ниже уровня инфляции, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин.
Премьер попросил рассказать, как идет работа "Аэрофлота" в текущем году, об итогах перевозок за девять месяцев и в летнем периоде. Александровский доложил, что группа за девять месяцев перевезла 42,2 миллиона пассажиров, что соответствует объемам прошлого года. Из них 31,1 миллиона пассажиров на внутренних линиях, 11,1 миллиона пассажиров – на международных направлениях.
"Что еще хотел бы отметить: мы смогли удержать рост тарифов на внутренних перевозках в пределах 5,2% относительно прошлого года – это ниже уровня инфляции, несмотря на то что значительная часть наших расходов росла опережающими темпами. Мы понимаем, что задача по обеспечению доступности перевозок для наших граждан является одной из приоритетных", - сообщил глава "Аэрофлота".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".