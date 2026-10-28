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АЭС "Эд-Дабаа" будет готова к работе через 2 года или менее

АЭС "Эд-Дабаа" будет готова к работе через 2 года или менее - 28.10.2026, ПРАЙМ

АЭС "Эд-Дабаа" будет готова к работе через 2 года или менее

АЭС "Эд-Дабаа", которую Египет строит совместно с Россией, будет готова к работе через 2 года или менее, заявил министр электроэнергии и возобновляемых... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:40+0300

2026-10-28T13:40+0300

2026-10-28T13:40+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. АЭС "Эд-Дабаа", которую Египет строит совместно с Россией, будет готова к работе через 2 года или менее, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат. "Эд-Дабаа - это очень серьезный проект, мы ведем строительство, и, может быть, через пару лет, может быть, меньше, у нас будет ядерное предприятие, которое будет уже готово к работе. И, может быть, еще несколько будут уже строиться или на стадии ввода в эксплуатацию", - сказал он на сессии в рамках саммита Россия-Африка. Министр отметил, что на объекте сейчас работают более 30 человек, а также затронул вопросы логистики, безопасности и координации. По его словам, "Росатом" координирует деятельность подрядчиков и поставки, а также помогал находить замену оборудованию, чтобы не сдвигать сроки проекта несмотря на санкции. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, египет, москва, росатом