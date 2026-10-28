https://1prime.ru/20261028/aes-874709579.html
Энергоблок No4 Ростовской АЭС остановили для ремонта
Энергоблок No4 Ростовской АЭС остановили для ремонта - 28.10.2026, ПРАЙМ
Энергоблок No4 Ростовской АЭС остановили для ремонта
Энергоблок №4 Ростовской АЭС планово остановили для ремонта, в том числе всех систем безопасности, а также модернизации оборудования в реакторном и турбинном... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:35+0300
2026-10-28T15:35+0300
2026-10-28T15:35+0300
ростовская область
росатом
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - ПРАЙМ. Энергоблок №4 Ростовской АЭС планово остановили для ремонта, в том числе всех систем безопасности, а также модернизации оборудования в реакторном и турбинном отделениях, сообщило управление коммуникаций атомной электростанции.
"28 октября 2026 года энергоблок №4 Ростовской АЭС отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе него специалисты выполнят средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива из активной зоны, а также ремонт основного оборудования установки и всех трех систем безопасности.
Кроме того, будут выполнены работы по модернизации оборудования как в реакторном, так и в турбинном отделениях, что повысит эффективность и срок службы агрегатов.
"Ремонт энергоблока №4 завершает ремонтную кампанию 2026 года на Ростовской атомной станции. Его сроки спланированы так, чтобы к пику зимнего потребления электроэнергии АЭС работала на полную мощность - всеми четырьмя энергоблоками", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от города Волгодонска в Ростовской области. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока, суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 миллионов киловатт-часов. Энергоблок №4 Ростовской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 28 сентября 2018 года.
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ростовская область, росатом
Ростовская область, Росатом
Энергоблок No4 Ростовской АЭС остановили для ремонта
Энергоблок No4 Ростовской АЭС планово остановили для ремонта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - ПРАЙМ. Энергоблок №4 Ростовской АЭС планово остановили для ремонта, в том числе всех систем безопасности, а также модернизации оборудования в реакторном и турбинном отделениях, сообщило управление коммуникаций атомной электростанции.
"28 октября 2026 года энергоблок №4 Ростовской АЭС отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе него специалисты выполнят средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива из активной зоны, а также ремонт основного оборудования установки и всех трех систем безопасности.
Кроме того, будут выполнены работы по модернизации оборудования как в реакторном, так и в турбинном отделениях, что повысит эффективность и срок службы агрегатов.
"Ремонт энергоблока №4 завершает ремонтную кампанию 2026 года на Ростовской атомной станции. Его сроки спланированы так, чтобы к пику зимнего потребления электроэнергии АЭС работала на полную мощность - всеми четырьмя энергоблоками", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от города Волгодонска в Ростовской области. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока, суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 миллионов киловатт-часов. Энергоблок №4 Ростовской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 28 сентября 2018 года.