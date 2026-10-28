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Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте долгосрочными кредитами на 23,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:17+0300

2026-10-28T16:17+0300

2026-10-28T16:17+0300

россия

египет

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте долгосрочными кредитами на 23,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крупные станции, они, конечно, достаточно дорогие. Сколько вот в Египте общая стоимость станции - 25 миллиардов долларов. Из этих 25 миллиардов долларов... 23,5 миллиарда долларов - это наши долгосрочные кредиты российские", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.

египет

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россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа"