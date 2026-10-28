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Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа"
Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа"
Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте долгосрочными кредитами на 23,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:17+0300
2026-10-28T16:17+0300
2026-10-28T16:17+0300
россия
египет
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте долгосрочными кредитами на 23,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Крупные станции, они, конечно, достаточно дорогие. Сколько вот в Египте общая стоимость станции - 25 миллиардов долларов. Из этих 25 миллиардов долларов... 23,5 миллиарда долларов - это наши долгосрочные кредиты российские", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
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россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин рассказал о российских кредитах на строительство АЭС "Эль-Дабаа"
Путин: Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте кредитами на $23,5 млрд
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обеспечивает строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте долгосрочными кредитами на 23,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Крупные станции, они, конечно, достаточно дорогие. Сколько вот в Египте общая стоимость станции - 25 миллиардов долларов. Из этих 25 миллиардов долларов... 23,5 миллиарда долларов - это наши долгосрочные кредиты российские", - сказал Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.