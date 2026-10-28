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Афганистан за шесть месяцев нарастил импорт и снизил экспорт товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Афганистан за шесть месяцев нарастил импорт и снизил экспорт товаров
Афганистан за шесть месяцев нарастил импорт и снизил экспорт товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
Афганистан за шесть месяцев нарастил импорт и снизил экспорт товаров
Афганистан за 6 месяцев афганского года экспортировал товаров на 598,5 миллиона долларов, а импортировал на 6,657 миллиарда долларов, что отражает снижение... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:39+0300
2026-10-28T10:44+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Афганистан за 6 месяцев афганского года экспортировал товаров на 598,5 миллиона долларов, а импортировал на 6,657 миллиарда долларов, что отражает снижение экспорта и увеличение импорта в годовом выражении, сообщает Национальное управления статистики и информации (NSIA). "За первые шесть месяцев текущего 1405-го афганского года (с 21 марта по 20 сентября 2026 года - ред.) стоимость экспорта составила 598,5 миллиона долларов, а импорта - 6 миллиардов 656,6 миллиона долларов", - говорится в опубликованном аналитическом отчете ведомства. "В первом полугодии 1404-го года (с 21 марта по 20 сентября 2025 года - ред.) стоимость экспорта страны составляла 724,2 миллиона долларов, что означает снижение экспорта на 125,7 миллиона долларов в текущем году. Стоимость импорта за первые шесть месяцев 1404-го года составляла 6 миллиардов 540,3 миллиона долларов, что отражает увеличение импорта на 116,3 миллиона долларов по сравнению с первым полугодием прошлого года", - отмечается в отчете. По данным NSIA, среди экспортных товаров наибольшую долю заняли свежие и сушеные фрукты - 223,5 миллиона долларов. Далее следуют лекарственные растения - 136,9 миллиона долларов, минералы - 32,1 миллиона долларов и сельскохозяйственные семена - 12,5 миллиона долларов. "Среди импортных товаров в первом полугодии текущего года наибольшую долю заняли нефтепродукты и масла на сумму 1 миллиард 399 миллионов долларов. Далее следуют станки, транспортные средства и запчасти на сумму 765 миллионов долларов, металлы и изделия из них на сумму 691,3 миллиона долларов, пшеница и пшеничная мука на сумму 554,0 миллиона долларов, а также растительное масло на сумму 240,8 миллиона долларов", - отмечают в NSIA. По данным ведомства, в указанный период свежие и сушеные фрукты составили 37,3% экспорта страны, а лекарственные растения - 22,9%. В импорте нефтепродукты и масла составили 21%, а станки, транспортные средства и запчасти - 11,5%. В NSIA подчеркивают, что ведомство постоянно собирает, обобщает и анализирует данные об экспортных и импортных операциях страны, предоставляя точные статистические данные национальным и международным организациям, а также исследователям.
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40
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40
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4.7
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мировая экономика, бизнес, афганистан
Мировая экономика, Бизнес, АФГАНИСТАН
10:39 28.10.2026 (обновлено: 10:44 28.10.2026)
 
Афганистан за шесть месяцев нарастил импорт и снизил экспорт товаров

NSIA: Афганистан за полгода импортировал товаров на 6,657 миллиарда долларов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Афганистан за 6 месяцев афганского года экспортировал товаров на 598,5 миллиона долларов, а импортировал на 6,657 миллиарда долларов, что отражает снижение экспорта и увеличение импорта в годовом выражении, сообщает Национальное управления статистики и информации (NSIA).
"За первые шесть месяцев текущего 1405-го афганского года (с 21 марта по 20 сентября 2026 года - ред.) стоимость экспорта составила 598,5 миллиона долларов, а импорта - 6 миллиардов 656,6 миллиона долларов", - говорится в опубликованном аналитическом отчете ведомства.
"В первом полугодии 1404-го года (с 21 марта по 20 сентября 2025 года - ред.) стоимость экспорта страны составляла 724,2 миллиона долларов, что означает снижение экспорта на 125,7 миллиона долларов в текущем году. Стоимость импорта за первые шесть месяцев 1404-го года составляла 6 миллиардов 540,3 миллиона долларов, что отражает увеличение импорта на 116,3 миллиона долларов по сравнению с первым полугодием прошлого года", - отмечается в отчете.
По данным NSIA, среди экспортных товаров наибольшую долю заняли свежие и сушеные фрукты - 223,5 миллиона долларов. Далее следуют лекарственные растения - 136,9 миллиона долларов, минералы - 32,1 миллиона долларов и сельскохозяйственные семена - 12,5 миллиона долларов.
"Среди импортных товаров в первом полугодии текущего года наибольшую долю заняли нефтепродукты и масла на сумму 1 миллиард 399 миллионов долларов. Далее следуют станки, транспортные средства и запчасти на сумму 765 миллионов долларов, металлы и изделия из них на сумму 691,3 миллиона долларов, пшеница и пшеничная мука на сумму 554,0 миллиона долларов, а также растительное масло на сумму 240,8 миллиона долларов", - отмечают в NSIA.
По данным ведомства, в указанный период свежие и сушеные фрукты составили 37,3% экспорта страны, а лекарственные растения - 22,9%. В импорте нефтепродукты и масла составили 21%, а станки, транспортные средства и запчасти - 11,5%.
В NSIA подчеркивают, что ведомство постоянно собирает, обобщает и анализирует данные об экспортных и импортных операциях страны, предоставляя точные статистические данные национальным и международным организациям, а также исследователям.
 
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