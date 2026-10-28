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Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК
Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:48+0300
2026-10-28T09:48+0300
россия
сельское хозяйство
запад
африка
москва
сергей рябков
мид рф
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В то время как Запад превратил продовольствие и удобрение в инструмент геополитического и его геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий. Я убежден, что так будет и дальше. И афро-российский агроальянс станет важным звеном новой глобальной архитектуры", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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192
40
россия, сельское хозяйство, запад, африка, москва, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЗАПАД, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Рябков, МИД РФ
09:48 28.10.2026
 
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК

Рябков: Россия помогает Африке в сфере АПК без шантажа и политической подоплеки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В то время как Запад превратил продовольствие и удобрение в инструмент геополитического и его геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий. Я убежден, что так будет и дальше. И афро-российский агроальянс станет важным звеном новой глобальной архитектуры", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯСельское хозяйствоЗАПАДАФРИКАМОСКВАСергей РябковМИД РФ
 
 
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