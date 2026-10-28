https://1prime.ru/20261028/afrika-874679921.html
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК
Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:48+0300
2026-10-28T09:48+0300
2026-10-28T09:48+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В то время как Запад превратил продовольствие и удобрение в инструмент геополитического и его геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий. Я убежден, что так будет и дальше. И афро-российский агроальянс станет важным звеном новой глобальной архитектуры", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЗАПАД, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Рябков, МИД РФ
Рябков рассказал о помощи России Африке в сфере АПК
Рябков: Россия помогает Африке в сфере АПК без шантажа и политической подоплеки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в отличие от Запада оказывает Африке помощь в сфере АПК без политической подоплеки и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В то время как Запад превратил продовольствие и удобрение в инструмент геополитического и его геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий. Я убежден, что так будет и дальше. И афро-российский агроальянс станет важным звеном новой глобальной архитектуры", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.