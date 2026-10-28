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Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет, заявил Рябков - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет, заявил Рябков
Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет, заявил Рябков - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет, заявил Рябков
Россия, оказывая значительную гуманитарную помощь и делясь собственным опытом, готова способствовать обретению продовольственного суверенитета Африки, заявил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:07+0300
2026-10-28T11:07+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
африка
сергей рябков
мид рф
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, оказывая значительную гуманитарную помощь и делясь собственным опытом, готова способствовать обретению продовольственного суверенитета Африки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы оказываем континенту значимое гуманитарное содействие. Поставки отечественной агропродукции и продовольствия зачастую рассматриваются друзьями в Африке как свидетельство надежности и готовности нашей страны поддержать их в трудные времена, причем сделать это бескорыстно", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка". По его словам, примеры подобных акций есть в Нигере, Сомали, Центральной Африканской Республике. "Но мы исходим из того, что в перспективе Африка, конечно же, вполне в состоянии обеспечить себя продовольствием. И в этих условиях первостепенное значение приобретает обретение африканскими странами продовольственного суверенитета, то есть больше независимости от внешних поставок путем обеспечения роста урожайности, формирования запасов, локализации производства конечной продукции", - добавил Рябков. Дипломат уточнил, что Россия сама совсем недавно прошла этим путем: в 2020 году страна впервые за 30 лет стала нетто-экспортером продовольствия. "Мы, конечно, наработали необходимые компетенции в данной сфере. Мы готовы делиться ими с нашими африканскими друзьями", - отметил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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сельское хозяйство, мировая экономика, африка, сергей рябков, мид рф
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АФРИКА, Сергей Рябков, МИД РФ
11:07 28.10.2026
 
Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет, заявил Рябков

Рябков: Россия готова содействовать обретению продовольственного суверенитета Африки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия, оказывая значительную гуманитарную помощь и делясь собственным опытом, готова способствовать обретению продовольственного суверенитета Африки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы оказываем континенту значимое гуманитарное содействие. Поставки отечественной агропродукции и продовольствия зачастую рассматриваются друзьями в Африке как свидетельство надежности и готовности нашей страны поддержать их в трудные времена, причем сделать это бескорыстно", - сказал он на сессии саммита "Россия-Африка".
По его словам, примеры подобных акций есть в Нигере, Сомали, Центральной Африканской Республике.
"Но мы исходим из того, что в перспективе Африка, конечно же, вполне в состоянии обеспечить себя продовольствием. И в этих условиях первостепенное значение приобретает обретение африканскими странами продовольственного суверенитета, то есть больше независимости от внешних поставок путем обеспечения роста урожайности, формирования запасов, локализации производства конечной продукции", - добавил Рябков.
Дипломат уточнил, что Россия сама совсем недавно прошла этим путем: в 2020 году страна впервые за 30 лет стала нетто-экспортером продовольствия.
"Мы, конечно, наработали необходимые компетенции в данной сфере. Мы готовы делиться ими с нашими африканскими друзьями", - отметил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаАФРИКАСергей РябковМИД РФ
 
 
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