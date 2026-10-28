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Африка имеет огромный потенциал развития, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Африка имеет огромный потенциал развития, заявил Лихачев
Африка имеет огромный потенциал развития, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Африка имеет огромный потенциал развития, заявил Лихачев
Африканские государства имеют огромный потенциал развития, он должен быть реализован, в том числе с участием "Росатом", заявил генеральный директор российской... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:08+0300
2026-10-28T12:15+0300
россия
африка
запад
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Африканские государства имеют огромный потенциал развития, он должен быть реализован, в том числе с участием "Росатом", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев на сессии "Атомные технологии в Африке: набираем обороты для будущего" форума "Россия - Африка". По словам Лихачева, слишком долго коллективный Запад относился к Африке как к бесплатной "кладовой" человеческих и природных ресурсов. "Совершенно другой подход хотим демонстрировать мы, но с опорой, конечно же, на человеческие, на природные ресурсы этих стран, поскольку каждая из них имеет огромный потенциал развития. И вот этот потенциал должен быть реализован в том числе, на мой взгляд, и с участием госкорпорации "Росатом", - сказал Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, запад, москва, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, АФРИКА, ЗАПАД, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
12:08 28.10.2026 (обновлено: 12:15 28.10.2026)
 
Африка имеет огромный потенциал развития, заявил Лихачев

Лихачев: Огромный потенциал стран Африки надо реализовать с участием "Росатома"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Африканские государства имеют огромный потенциал развития, он должен быть реализован, в том числе с участием "Росатом", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев на сессии "Атомные технологии в Африке: набираем обороты для будущего" форума "Россия - Африка".
По словам Лихачева, слишком долго коллективный Запад относился к Африке как к бесплатной "кладовой" человеческих и природных ресурсов.
"Совершенно другой подход хотим демонстрировать мы, но с опорой, конечно же, на человеческие, на природные ресурсы этих стран, поскольку каждая из них имеет огромный потенциал развития. И вот этот потенциал должен быть реализован в том числе, на мой взгляд, и с участием госкорпорации "Росатом", - сказал Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАЗАПАДМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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