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Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах
Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах
Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах - от атомной энергетики до сельского хозяйства, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:57+0300
2026-10-28T13:57+0300
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буркина-фасо
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах - от атомной энергетики до сельского хозяйства, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Огромный спектр предложений по разным направлениям, которые мы готовы обсуждать с африканскими партнерами, и даже им уже передали определенные предложения", - сказал Новак в кулуарах саммита Россия-Африка. Он добавил, что Россия обладает конкурентными преимуществами во многих отраслях. "Наша страна является ведущей мировой державой в области атомной энергетики, в области нефтепереработки, добычи месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Сельское хозяйство, компетенции в транспортной отрасли, промышленности. То есть спектр достаточно большой, и геологоразведка. Мы активно продвигаем в африканских странах различные проекты, связанные с цифровыми платформами", - перечислил Новак. Говоря о финансировании потенциальных проектов, вице-премьер отметил, что могут быть задействованы институты развития, а также собственные средства компаний или заемные средства. "Только что был подписан меморандум между нашим крупнейшим институтом развития, корпорацией ВЭБ.РФ, и Банком инвестиций и развития Конфедерации государств Сахеля, который специально создан для того, чтобы обеспечивать финансирование, привлечение средств для реализации проектов", - рассказал он. По словам Новака, у России есть очень большой перечень проектов, которые могут быть реализованы в Буркина-Фасо, Мали, Нигере. "И мы на полях форума Россия-Африка будем обсуждать все эти инвестиционные проекты, механизмы финансирования", - подчеркнул вице-премьер. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, буркина-фасо, мали, александр новак, вэб
РОССИЯ, АФРИКА, БУРКИНА-ФАСО, МАЛИ, Александр Новак, ВЭБ
13:57 28.10.2026
 
Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах

Вице-премьер Новак: Россия готова развивать сотрудничество с африканскими странами

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова развивать со странами Африки сотрудничество в разных сферах - от атомной энергетики до сельского хозяйства, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Огромный спектр предложений по разным направлениям, которые мы готовы обсуждать с африканскими партнерами, и даже им уже передали определенные предложения", - сказал Новак в кулуарах саммита Россия-Африка.
Он добавил, что Россия обладает конкурентными преимуществами во многих отраслях.
"Наша страна является ведущей мировой державой в области атомной энергетики, в области нефтепереработки, добычи месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Сельское хозяйство, компетенции в транспортной отрасли, промышленности. То есть спектр достаточно большой, и геологоразведка. Мы активно продвигаем в африканских странах различные проекты, связанные с цифровыми платформами", - перечислил Новак.
Говоря о финансировании потенциальных проектов, вице-премьер отметил, что могут быть задействованы институты развития, а также собственные средства компаний или заемные средства.
"Только что был подписан меморандум между нашим крупнейшим институтом развития, корпорацией ВЭБ.РФ, и Банком инвестиций и развития Конфедерации государств Сахеля, который специально создан для того, чтобы обеспечивать финансирование, привлечение средств для реализации проектов", - рассказал он.
По словам Новака, у России есть очень большой перечень проектов, которые могут быть реализованы в Буркина-Фасо, Мали, Нигере. "И мы на полях форума Россия-Африка будем обсуждать все эти инвестиционные проекты, механизмы финансирования", - подчеркнул вице-премьер.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАБУРКИНА-ФАСОМАЛИАлександр НовакВЭБ
 
 
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