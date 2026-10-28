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В Африке призвали расширять программы по геологоразведке - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Африке призвали расширять программы по геологоразведке
В Африке призвали расширять программы по геологоразведке - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Африке призвали расширять программы по геологоразведке
Российские программы по геологоразведке и обучению африканских специалистов нужно расширять, заявил председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:17+0300
2026-10-28T14:17+0300
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские программы по геологоразведке и обучению африканских специалистов нужно расширять, заявил председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка. "У России есть опыт в геологии и геологоразведке, а также образовательные программы для африканских специалистов. Я призываю наших российских партнеров расширять эти программы, проводить геологические исследования и составлять карты ресурсов по всему континенту", - сказал он. Он также призвал привлекать к совместным проектам африканский капитал, а не рассчитывать только на внешнее финансирование. "Важно, чтобы по итогам подобных встреч мы уезжали не только с заявлениями, но и с конкретными планами действий", - отметил Аюк. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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ПРАЙМ
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4.7
96
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192
40
россия, промышленность, москва
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА
14:17 28.10.2026
 
В Африке призвали расширять программы по геологоразведке

Глава Африканской энергетической палаты Аюк призвал расширять программы по геологоразведке

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские программы по геологоразведке и обучению африканских специалистов нужно расширять, заявил председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на форуме Россия-Африка.
"У России есть опыт в геологии и геологоразведке, а также образовательные программы для африканских специалистов. Я призываю наших российских партнеров расширять эти программы, проводить геологические исследования и составлять карты ресурсов по всему континенту", - сказал он.
Он также призвал привлекать к совместным проектам африканский капитал, а не рассчитывать только на внешнее финансирование.
"Важно, чтобы по итогам подобных встреч мы уезжали не только с заявлениями, но и с конкретными планами действий", - отметил Аюк.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯПромышленностьМОСКВА
 
 
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