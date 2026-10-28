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Президент Бурунди оценил потенциал партнерства России и Африки
Президент Бурунди оценил потенциал партнерства России и Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Президент Бурунди оценил потенциал партнерства России и Африки
Потенциал партнерства между РФ и Африкой велик, нужно добиться предметных результатов в этом контексте, заявил президент Бурунди, действующий председатель... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:36+0300
2026-10-28T15:36+0300
2026-10-28T15:36+0300
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африка
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Потенциал партнерства между РФ и Африкой велик, нужно добиться предметных результатов в этом контексте, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. "Потенциал российско-африканского партнерства велик. Наша задача — превратить его в конкретные результаты", - сказал Ндайишимийе на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, бурунди, москва, африканский союз
РОССИЯ, АФРИКА, Бурунди, МОСКВА, Африканский союз
Президент Бурунди оценил потенциал партнерства России и Африки
Президент Бурунди Ндайишимийе: потенциал партнерства России и Африки велик