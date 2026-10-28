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Президент Бурунди призвал российские компании отвечать на нужды Африки
Президент Бурунди призвал российские компании отвечать на нужды Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Президент Бурунди призвал российские компании отвечать на нужды Африки
Действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе призвал компании из РФ более активно отвечать на нужды африканского рынка. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:37+0300
2026-10-28T15:37+0300
2026-10-28T15:37+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе призвал компании из РФ более активно отвечать на нужды африканского рынка. "Я приглашаю российские компании более активно отвечать на требования и нужды африканского рынка в том, что касается энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, инфраструктуры и технологий", - сказал он на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". Он отметил, что Россия благодаря своему промышленному, научному и энергетическому потенциалу может внести значительный вклад в сотрудничество с Африкой, предложив конкретные решения в области торговли, финансирования и платежных систем. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Бурунди, АФРИКА, МОСКВА, Африканский союз
Президент Бурунди призвал российские компании отвечать на нужды Африки
Президент Бурунди призвал компании из России более активно отвечать на нужды Африки