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Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди
Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди - 28.10.2026, ПРАЙМ
Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди
Президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе призвал российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:40+0300
2026-10-28T15:40+0300
2026-10-28T15:40+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе призвал российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности страны."Я приглашаю российские компании открыть для себя инвестиционные возможности в нашей стране, выбирать проекты, которые создают рабочие места, создают добавленную стоимость и которые позволяют передавать компетенции и создавать промышленные отрасли на местах", — заявил он на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".По его словам, Африка стремится диверсифицировать отношения с Россией. "Мы должны диверсифицировать наши экономические обмены, должны создать системы осуществления платежей, логистические коридоры и институты, которые нам позволят сотрудничать с БРИКС, с Россией. Это позволит нам также осуществлять трансферные технологии и реализовывать большие инфраструктурные проекты", — сказал глава Бурунди.
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РОССИЯ, Бурунди, МОСКВА, Африканский союз, АФРИКА
Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди
Президент Бурунди Ндайишимийе призвал российские компании создавать рабочие места в стране