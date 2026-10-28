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Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди

Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди - 28.10.2026, ПРАЙМ

Глава Афросоюза пригласил бизнес РФ инвестировать в Бурунди

Президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе призвал российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:40+0300

2026-10-28T15:40+0300

2026-10-28T15:40+0300

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе призвал российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности страны."Я приглашаю российские компании открыть для себя инвестиционные возможности в нашей стране, выбирать проекты, которые создают рабочие места, создают добавленную стоимость и которые позволяют передавать компетенции и создавать промышленные отрасли на местах", — заявил он на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".По его словам, Африка стремится диверсифицировать отношения с Россией. "Мы должны диверсифицировать наши экономические обмены, должны создать системы осуществления платежей, логистические коридоры и институты, которые нам позволят сотрудничать с БРИКС, с Россией. Это позволит нам также осуществлять трансферные технологии и реализовывать большие инфраструктурные проекты", — сказал глава Бурунди.

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россия, бурунди, москва, африканский союз, африка