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АГМК намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
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АГМК намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза
АГМК намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
АГМК намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза
АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область), единственный медедобывающий в Узбекистане, намерен к 2030 году увеличить поставки... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:48+0300
2026-10-28T10:50+0300
промышленность
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область), единственный медедобывающий в Узбекистане, намерен к 2030 году увеличить поставки этого металла на внутренний рынок втрое, до 300 тысяч тонн в год, сообщил первый заместитель председателя правления АГМК Бехзод Маматов. В Ташкенте открылся VIII Международный горно-металлургический форум Узбекистана (UIMF 2026). В нем участвуют около 500 специалистов и представителей из 19 стран. "Цель состоит в том, чтобы (к 2030 году - ред.) перерабатывать 80% медных катодов внутри страны, что означает возможности по медным катодам в объеме более чем 300 тысяч тонн меди в год", - сказал Маматов, выступая на форуме. Он уточнил, что в 2021 году внутренний спрос на медь в стране составлял около 50 тысяч тонн меди, а сейчас он превышает 100 тысяч тонн. "Благодаря нашей инвестиционной программе была реализована инициатива медного кластера. Это дает нам производство продукции с добавленной стоимостью внутри страны", - отметил Маматов. По данным министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, медный кластер создается в Ташкентской области, на базе которого планируется поэтапное производство полупроводников, микроэлектронных деталей и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. И сырьем по этому проекту будет медь, поставляемая с АГМК. По прогнозам предприятия, общую годовую добычу меди на комбинате к 2031 году планируется довести до 500 тысяч тонн со 150 тысяч тонн в последние годы. Инвестиции в развитие предприятия за этот период составят 15 миллиардов долларов – за счет освоения нового месторождения "Ешлик-1", строительства третьей медной обогатительной фабрики и нового металлургического комплекса. Помимо меди, на долю комбината также приходится порядка 90% добычи серебра и 20% золота в республике.
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промышленность, узбекистан, ташкент
Промышленность, УЗБЕКИСТАН, Ташкент
10:48 28.10.2026 (обновлено: 10:50 28.10.2026)
 
АГМК намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза

Маматов: АГМК к 2030 году намерен увеличить поставки меди внутри Узбекистана в три раза

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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область), единственный медедобывающий в Узбекистане, намерен к 2030 году увеличить поставки этого металла на внутренний рынок втрое, до 300 тысяч тонн в год, сообщил первый заместитель председателя правления АГМК Бехзод Маматов.
В Ташкенте открылся VIII Международный горно-металлургический форум Узбекистана (UIMF 2026). В нем участвуют около 500 специалистов и представителей из 19 стран.
"Цель состоит в том, чтобы (к 2030 году - ред.) перерабатывать 80% медных катодов внутри страны, что означает возможности по медным катодам в объеме более чем 300 тысяч тонн меди в год", - сказал Маматов, выступая на форуме.
Он уточнил, что в 2021 году внутренний спрос на медь в стране составлял около 50 тысяч тонн меди, а сейчас он превышает 100 тысяч тонн. "Благодаря нашей инвестиционной программе была реализована инициатива медного кластера. Это дает нам производство продукции с добавленной стоимостью внутри страны", - отметил Маматов.
По данным министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, медный кластер создается в Ташкентской области, на базе которого планируется поэтапное производство полупроводников, микроэлектронных деталей и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. И сырьем по этому проекту будет медь, поставляемая с АГМК.
По прогнозам предприятия, общую годовую добычу меди на комбинате к 2031 году планируется довести до 500 тысяч тонн со 150 тысяч тонн в последние годы. Инвестиции в развитие предприятия за этот период составят 15 миллиардов долларов – за счет освоения нового месторождения "Ешлик-1", строительства третьей медной обогатительной фабрики и нового металлургического комплекса.
Помимо меди, на долю комбината также приходится порядка 90% добычи серебра и 20% золота в республике.
 
ПромышленностьУЗБЕКИСТАНТашкент
 
 
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