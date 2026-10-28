Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/aktsii-874680886.html
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета - 28.10.2026, ПРАЙМ
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета
Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:03+0300
2026-10-28T10:04+0300
торги
рынок
акции
сеул
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874680886.jpg?1793171045
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции компании выросли в цене на 11,04%, до 1,489 миллиона вон за бумагу. Квартальная чистая прибыль компании увеличилась втрое в годовом выражении, до 39,776 триллиона вон (30 миллиардов долларов). SK Hynix также нарастила операционную прибыль в семь раз в годовом выражении, до 83,334 триллиона вон (63 миллиарда долларов), прогноз аналитиков LSEG ‌Smart Estimate составлял 76,7 триллиона вон, отмечает агентство Рейтер. Выручка поднялась в 4,3 раза, до 104,615 триллиона вон (79 миллиардов долларов). SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основан в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, акции, сеул
Торги, Рынок, Акции, СЕУЛ
10:03 28.10.2026 (обновлено: 10:04 28.10.2026)
 
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета

Акции SK Hynix подорожали более чем на 11% после публикации квартального отчета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции компании выросли в цене на 11,04%, до 1,489 миллиона вон за бумагу.
Квартальная чистая прибыль компании увеличилась втрое в годовом выражении, до 39,776 триллиона вон (30 миллиардов долларов).
SK Hynix также нарастила операционную прибыль в семь раз в годовом выражении, до 83,334 триллиона вон (63 миллиарда долларов), прогноз аналитиков LSEG ‌Smart Estimate составлял 76,7 триллиона вон, отмечает агентство Рейтер.
Выручка поднялась в 4,3 раза, до 104,615 триллиона вон (79 миллиардов долларов).
SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основан в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
 
ТоргиРынокАкцииСЕУЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала