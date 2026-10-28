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Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета - 28.10.2026, ПРАЙМ
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета
Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:03+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции компании выросли в цене на 11,04%, до 1,489 миллиона вон за бумагу. Квартальная чистая прибыль компании увеличилась втрое в годовом выражении, до 39,776 триллиона вон (30 миллиардов долларов). SK Hynix также нарастила операционную прибыль в семь раз в годовом выражении, до 83,334 триллиона вон (63 миллиарда долларов), прогноз аналитиков LSEG Smart Estimate составлял 76,7 триллиона вон, отмечает агентство Рейтер. Выручка поднялась в 4,3 раза, до 104,615 триллиона вон (79 миллиардов долларов). SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основан в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
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торги, рынок, акции, сеул
Торги, Рынок, Акции, СЕУЛ
Акции SK Hynix подорожали на 11% после публикации отчета
Акции SK Hynix подорожали более чем на 11% после публикации квартального отчета
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix подорожали на фондовой бирже в Сеуле более чем на 11% после публикации квартального финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции компании выросли в цене на 11,04%, до 1,489 миллиона вон за бумагу.
Квартальная чистая прибыль компании увеличилась втрое в годовом выражении, до 39,776 триллиона вон (30 миллиардов долларов).
SK Hynix также нарастила операционную прибыль в семь раз в годовом выражении, до 83,334 триллиона вон (63 миллиарда долларов), прогноз аналитиков LSEG Smart Estimate составлял 76,7 триллиона вон, отмечает агентство Рейтер.
Выручка поднялась в 4,3 раза, до 104,615 триллиона вон (79 миллиардов долларов).
SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основан в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.