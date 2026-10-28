Индекс Мосбиржи на максимумах: какие ориентиры рынка выше 2500?

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся на максимумах начала лета — 2524 пункта, а сегодня утром по инерции рвется ввысь за 2540 пунктов. Ралли продолжается строго по техническому плану и на фоне обнадеживающих сигналов с внешнего контура — переговорный процесс развивается. Ближайшее сопротивление в бенчмарке на 2550 пунктов, а ориентир на ноябрь к 2600 пунктам становится осязаемым.Сильнее рынка за вчера — акции "ВК" с +6%, а в среду есть новый двухмесячный максимум, под 150 рублей. Скачок курса вызван адекватными мерами корпорации в борьбе с налетами извне. На круглых 150 есть сопротивление и вероятна фиксация после хайпа, а долгосрочные по 200 рублей в перспективе открывают большой потенциал инвестиционной доходности.Спросом пользовались и акции "Аэрофлота" — плюс 4% и курс под 38 рублей. Следующее сопротивление на круглых 40 рублей. Фактор взлета бумаг — высокая чувствительность к геополитике, а там пока осторожный оптимизм. Также и падение курсов инвалют сыграло в плюс для финансов перевозчика.Рубль под занавес октября укрепился на 4%, но чувствуется усталость от ралли — курсы инвалют на спуске достигли важных круглых поддержек и вскоре могут отскочить. Пока доллар у 80, евро по 90, юань был на 12. Ориентиры на ноябрь: доллар к 82, евро на 92, юань может до сопротивления под 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся на максимумах начала лета — 2524 пункта, а сегодня утром по инерции рвется ввысь за 2540 пунктов. Ралли продолжается строго по техническому плану и на фоне обнадеживающих сигналов с внешнего контура — переговорный процесс развивается. Ближайшее сопротивление в бенчмарке на 2550 пунктов, а ориентир на ноябрь к 2600 пунктам становится осязаемым.
Сильнее рынка за вчера — акции "ВК" с +6%, а в среду есть новый двухмесячный максимум, под 150 рублей. Скачок курса вызван адекватными мерами корпорации в борьбе с налетами извне. На круглых 150 есть сопротивление и вероятна фиксация после хайпа, а долгосрочные по 200 рублей в перспективе открывают большой потенциал инвестиционной доходности.
Спросом пользовались и акции "Аэрофлота" — плюс 4% и курс под 38 рублей. Следующее сопротивление на круглых 40 рублей. Фактор взлета бумаг — высокая чувствительность к геополитике, а там пока осторожный оптимизм. Также и падение курсов инвалют сыграло в плюс для финансов перевозчика.
Рубль под занавес октября укрепился на 4%, но чувствуется усталость от ралли — курсы инвалют на спуске достигли важных круглых поддержек и вскоре могут отскочить. Пока доллар у 80, евро по 90, юань был на 12. Ориентиры на ноябрь: доллар к 82, евро на 92, юань может до сопротивления под 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.