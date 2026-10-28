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Акции Baker Hughes подешевели на 1% после публикации отчета
Акции Baker Hughes подешевели на 1% после публикации отчета - 28.10.2026, ПРАЙМ
Акции Baker Hughes подешевели на 1% после публикации отчета
Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes после закрытия торгов вторника снижаются в цене на 1% после публикации отчета за третий квартал,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:59+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes после закрытия торгов вторника снижаются в цене на 1% после публикации отчета за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дешевеют на постторгах на 0,98%, до 58,42 доллара. Торги вторника бумаги завершили ростом на 5,34%, до 59 долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, в третьем квартале снизилась на 33% в годовом выражении и составила 411 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции сократилась до 0,41 доллара с 0,61 доллара годом ранее, с коррекцией - составила 0,7 доллара при прогнозе в 0,6 доллара. Выручка компании в третьем квартале выросла на 14% в годовом выражении, до 8,025 миллиарда долларов при прогнозе в 7,69 миллиарда. За девять месяцев выручка выросла на 5% в годовом выражении, до 21,354 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,03 доллара с 1,72 доллара годом ранее. Чистая прибыль на головную компанию поднялась на 18%, до 2,022 миллиарда долларов. Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
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рынок, торги, сша, канада, baker hughes
Рынок, Торги, США, КАНАДА, Baker Hughes
Акции Baker Hughes подешевели на 1% после публикации отчета
Акции нефтесервисной Baker Hughes подешевели на 1% на постторгах после публикации отчета
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes после закрытия торгов вторника снижаются в цене на 1% после публикации отчета за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.
Акции компании дешевеют на постторгах на 0,98%, до 58,42 доллара. Торги вторника бумаги завершили ростом на 5,34%, до 59 долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, в третьем квартале снизилась на 33% в годовом выражении и составила 411 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции сократилась до 0,41 доллара с 0,61 доллара годом ранее, с коррекцией - составила 0,7 доллара при прогнозе в 0,6 доллара.
Выручка компании в третьем квартале выросла на 14% в годовом выражении, до 8,025 миллиарда долларов при прогнозе в 7,69 миллиарда.
За девять месяцев выручка выросла на 5% в годовом выражении, до 21,354 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,03 доллара с 1,72 доллара годом ранее. Чистая прибыль на головную компанию поднялась на 18%, до 2,022 миллиарда долларов.
Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.