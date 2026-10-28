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"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт
"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет в пределах 1%, закрепляясь выше 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:55+0300
2026-10-28T12:55+0300
экономика
рынок
торги
акции
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет в пределах 1%, закрепляясь выше 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.34 мск повышался на 0,99% относительно предыдущего закрытия, до 2 535,18 пункта. В частности, дорожают акции АФК "Система" (+4%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Циана" (+2%). Без видимых новостных причин растут в цене на 28,4% акции ЛСР. Дорожают бумаги "Озона" (+2,6%) после выхода данных о росте чистой прибыли компании по МСФО в третьем квартале на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей. Дешевеют акции "Совкомфлота" (-1,5%), НЛМК (-1%), ЮГК (-0,8%). Рынок продолжит расти на ожиданиях ноябрьских встреч по Украине, актуальным диапазоном по индексу Мосбиржи является коридор 2500-2600 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "На первый план будут выходить недооцененные эмитенты, а также компании из внутренних секторов. Также стоит учитывать, что уже начался сезон отчетности за третий квартал", - добавляет она, рассуждая о перспективах рынка.
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рынок, торги, акции, россия
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РОССИЯ
12:55 28.10.2026
 
"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт

Крылова: актуальным диапазоном по индексу Мосбиржи является коридор 2500-2600 пунктов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет в пределах 1%, закрепляясь выше 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.34 мск повышался на 0,99% относительно предыдущего закрытия, до 2 535,18 пункта.
В частности, дорожают акции АФК "Система" (+4%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Циана" (+2%). Без видимых новостных причин растут в цене на 28,4% акции ЛСР.
Дорожают бумаги "Озона" (+2,6%) после выхода данных о росте чистой прибыли компании по МСФО в третьем квартале на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей.
Дешевеют акции "Совкомфлота" (-1,5%), НЛМК (-1%), ЮГК (-0,8%).
Рынок продолжит расти на ожиданиях ноябрьских встреч по Украине, актуальным диапазоном по индексу Мосбиржи является коридор 2500-2600 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ.
"На первый план будут выходить недооцененные эмитенты, а также компании из внутренних секторов. Также стоит учитывать, что уже начался сезон отчетности за третий квартал", - добавляет она, рассуждая о перспективах рынка.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРОССИЯ
 
 
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