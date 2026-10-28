https://1prime.ru/20261028/aktsii-874696049.html

"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт

"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Сезон отчетности": рынок российских акций продолжит расти, заявила эксперт

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет в пределах 1%, закрепляясь выше 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:55+0300

2026-10-28T12:55+0300

2026-10-28T12:55+0300

экономика

рынок

торги

акции

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696049.jpg?1793181302

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет в пределах 1%, закрепляясь выше 2500 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.34 мск повышался на 0,99% относительно предыдущего закрытия, до 2 535,18 пункта. В частности, дорожают акции АФК "Система" (+4%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Циана" (+2%). Без видимых новостных причин растут в цене на 28,4% акции ЛСР. Дорожают бумаги "Озона" (+2,6%) после выхода данных о росте чистой прибыли компании по МСФО в третьем квартале на 25% в годовом выражении, до 3,7 миллиарда рублей. Дешевеют акции "Совкомфлота" (-1,5%), НЛМК (-1%), ЮГК (-0,8%). Рынок продолжит расти на ожиданиях ноябрьских встреч по Украине, актуальным диапазоном по индексу Мосбиржи является коридор 2500-2600 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "На первый план будут выходить недооцененные эмитенты, а также компании из внутренних секторов. Также стоит учитывать, что уже начался сезон отчетности за третий квартал", - добавляет она, рассуждая о перспективах рынка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, россия