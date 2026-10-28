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Российский рынок акций в среду вырос на 0,64%
Российский рынок акций в среду вырос на 0,64% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в среду вырос на 0,64%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,64%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:10+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,64%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,64% - до 2526,54 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в среду вырос на 0,64%
Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,64%